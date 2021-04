VIDEO Ordinul lui Florin Cîțu prin care îi face pe plac lui Vlad Voiculescu: Ioana Mihăilă este cea care trebuie să execute

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat miercuri că aşteaptă o reorganizare la nivelul Ministerului Sănătăţii, care să includă eliminarea unui post de secretar general adjunct, o solicitare în acest sens fiind făcută mai demult de fostul ministru Vlad Voiculescu, respectiv pentru eliberarea din funcţie a celui care ocupă această funcţie din martie 2016.

Şeful Executivului a răspuns astfel întrebat de ce nu a intervenit pentru schimbarea din funcţie a secretarului general adjunct de la Ministerul Sănătăţii, despre care o parte a presei a scris că "a colaborat cu Securitatea şi turna evrei".

"Am cerut şi eu o evaluare a domnului respectiv, încă nu o am. Aici, lucrurile trebuie să fie foarte clare. Domnia sa a fost numit în martie 2016 şi a rămas acolo de atunci, din martie 2016. Nu am avut o explicaţie de ce a fost menţinut atunci în minister şi nu a plecat, şi nu a fost nicio cerere în acel moment să plece. În acelaşi timp, nu rezolvă problema dacă este o persoană cu astfel de probleme să-l aduci de la Ministerul Sănătăţii la Guvern, pentru că venea ca inspector guvernamental. Problema o rezolvăm, şi aici aştept o reorganizare a ministerului respectiv, care poate să dispună să dispară acel post şi atunci, bineînţeles, putem să eliminăm dacă o persoană are astfel de probleme", a explicat el.

Şeful Executivului a precizat că nu a avut nicio justificare care să reiasă din solicitările lui Vlad Voiculescu pentru a putea lua o decizie în privinţa respectivului secretar general adjunct.

"V-am spus că nu am avut nicio justificare, nu a venit niciun document lângă, în care să spună de ce. În al doilea rând, nicio justificare de ce a rămas în 2016 tot timpul acolo şi acum... Dar nu putem să ne jucăm cu vieţile oamenilor. Dacă exista un dosar care spunea acest lucru, da, ar fi fost luată această decizie, dar nu rezolvam problema. V-am spus, era o mutare de la minister către guvern. Problema o rezolvam, dacă era o problemă reală, prin desfiinţarea postului pe care o poate face doar ministrul respectiv prin reorganizare. Dar încă nu există o explicaţie de ce din 2016 a rămas în acea poziţie ", a mai afirmat Cîţu.