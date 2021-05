VIDEO | Preşedintele PSD, despre o eventuală rupere a coaliţiei de guvernare: 'Nu o să susţinem un guvern minoritar PNL'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude posibilitatea ca formaţiunea politică pe care o conduce să susţină un guvern minoritar al PNL. Acesta adaugă că „buna-credinţă” de care a dat dovadă PSD „s-a cam terminat” şi că se va vorbi „mai des de atitudinea unui partid de opoziţie”.

„Nu o să susţinem un guvern minoritar al Partidului Naţional Liberal, vă anunţ cu toată responsabilitatea. Este exclus aşa ceva”, a afirmat Marcel Ciolacu duminică seară, la Antena 3, în contextul unei discuţii despre tensiunile şi coaliţia de guvernare şi o eventuală rupere a acesteia.

Ciolacu mai susţine că nu va mai da dovadă de aceeaşi bună-credinţă pe care a arătat-o până acum faţă de actualul executiv.

„Buna credinţă cu care am fost, imediat după ce am câştigat alegerile, şi la preşedinte, şi apelul către toate forţele politice că nu trăim timpuri normale, va veni o criză economică, nu s-a terminat pandemia, acum avem un relaş... Am zis să mergem cu un guvern de uniune naţională. Buna credinţă, cel puţin a mea, personală, dar sunt convins că şi a colegilor mei, s-a cam terminat. De aceea o să vorbim mai des de atitudinea unui partid de opoziţie”, a conchis liderul PSD.