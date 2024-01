VIDEO | Primele imagini de la operațiunea agenților israelieni într-un spital din Jenin. Trei teroriști au fost eliminați

Forţele armate l-au identificat pe unul din suspecţi: Mohammad Jalamneh, în vârstă de 27 de ani; se pare că acesta avea contacte cu comandamente Hamas din străinătate şi planifica "un raid inspirat din masacrul din 7 octombrie".

"Jalamneh intenţiona să efectueze un atac terorist în viitorul imediat şi folosea spitalul ca ascunzătoare, iar de aceea a fost neutralizat", au comunicat militarii israelieni.

Ceilalţi doi erau militanţi din zona respectivă. Palestinienii nu au confirmat identitatea celor trei bărbaţi.

Armata israeliană a refuzat să precizeze dacă ei şi-au pierdut într-adevăr viaţa, însă postul de radio Vocea Palestinei a transmis că în spital au fost ucişi trei palestinieni.

O unitate sub acoperire a IDF a făcut un raid la spital la ora 5:30 dimineața. În câteva minute, unitatea a ajuns la o cameră ascunsă la unul dintre etajele spitalului și i-a eliminat pe teroriștii care se aflau acolo, înainte ca aceștia să poată reacționa. Unul dintre teroriști avea o armă care a fost neutralizată de unitate.

În doar 10 minute, la ora 5:40, unitatea începuse deja să părăsească spitalul.

Operațiunea a fost posibilă datorită informațiilor precise primite înainte de operațiune. Aceasta a fost o operațiune preventivă care nu fusese încă efectuată în Iudeea și Samaria.

Teroristul Muhammad Jalmana, care a fost eliminat, era purtătorul de cuvânt militar al Qhamas în Jenin.

#Photo: The three terrorists, found by the IDF and Shin Bet in Jenin hospital, were eliminated this morning, including spokesmen for Jenin's Qhamas faction. pic.twitter.com/ixlCkbRcgQ