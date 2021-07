VIDEO Prințul Charles a dezvăluit ce cântec îi provoca 'un imbold irezistibil de a dansa'

Prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, a dezvăluit că "Givin'Up, Givin'In", al grupului american feminin de soul The Three Degrees, era cântecul său preferat în tinereţe care îi provoca întotdeauna "un imbold irezistibil de a dansa", relatează EFE.

Prinţul Charles a vorbit despre muzica sa preferată la un program radiofonic al Asociaţiei de Radiodifuziune a Spitalului (HBA) cu prilejul marcării duminică, 4 iulie, a 73 de ani de la înfiinţarea Serviciului Naţional de Sănătate (National Health Service-NHS), potrivit agerpres.ro.

Prinţul, în vârstă de 72 de ani, a oferit o listă cu 13 piese favorite - care a fost postată pe serviciul de streaming Spotify - care include şi "Don't rain on my parade", al cântăreţei americane Barbra Streisand.

În acest playlist figurează de asemenea, clasicul cântec francez "La Vie En Rose", de Edith Piaf; "Upside Down", al divei din Detroit, Diana Ross; "The Voice", al cântăreţei irlandeze Eimear Quinn; "The Click Song", al artistei sud-africane Miriam Makeba; sau "You're a Lady", al cantautorului britanic Peter Skellern.

"'Givin'Up, Givin' este printre preferatele mele iar în urmă cu ceva timp îmi provoca un imbold irezistibil de a mă ridica în picioare şi de a dansa", a spus Charles, care a citat printre preferatele sale şi cântecul "Lulu's back in town", al 'crooner-ului' american Dick Powell, mărturisind că îl face fericit deoarece îi aminteşte de bunica sa.

Duminică 4 iulie, cu prilejul "National Thank You Day for NHS", au fost iluminate diferite monumente, biserici şi centre de vaccinare, în semn de omagiu adus sectorului sanitar britanic.