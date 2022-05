Video | Probleme pentru ruși: Cele 90 de obuziere M-777 trimise de SUA au ajuns în Ucraina

Statele Unite au predat obuzierele M-777 Forțelor Armate ale Ucrainei ca parte a unui pachet de ajutor de 800 de milioane de dolari, a anunțat pe Twitter Ambasada SUA în Ucraina.

„Obuzierele M-777 sunt în acțiune. Acestea fac parte din cel mai recent pachet de ajutor de 800 de milioane de dolari pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Toate cele 90 de obuziere trimise de Statele Unite, cu excepția unuia, se află în prezent în Ucraina, multe dintre ele fiind deja în prima linie”, a precizat Ambasada SUA în mesaj.

CNN a raportat că pregătirea unui nou pachet de ajutor a devenit cunoscută la o săptămână după ce administrația Biden a aprobat 800 de milioane de dolari ca asistență de securitate. Pentru prima dată de la începutul invaziei rusești, în acest pachet de armament au fost incluse sisteme de artilerie și radare de contra-baterie.

M-777 Howitzers in action. Part of the United States' most recent $800 million care package for the Ukrainian Armed Forces. All but one of the 90 Howitzers sent by the United States are now in Ukraine, many now deployed on the front lines. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/B012LeV8uT