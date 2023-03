VIDEO - Proteste în Franța: Peste jumătate de milion de pesoane se află în stradă

În total, 516.000 de oameni manifestau marţi, în întreaga Franţă, la ora locală 17.00 (18.00, ora României), potrivit prefecturilor şi poliţiei, o a doua zi de mobilizare - după adoptarea reformei pensionării prin asumarea răspunderii guvernamentale - mai slabă decât cele de la 23 martie (768.000) şi 7 martie (962.000), la aceeaşi oră, relatează Le Figaro, potrivit news.ro.

Sindicatele speră la o participare consolidatăb la acastă a zecea zi de mobilizare de la jumătatea lui ianuarie împotriva reformei pensionării.

Denunţarea violenţei poliţiei ar putea atrage foarte mulţi tineri marţi.

Mulţi manifestanţi denunţă, de asemenea, adoptarea proiectului reformei pensionării prin asumarea răspunderii de către Guvern.

Atmosfera s-a deteriorat, după ciocnirile care au avut loc la ultimele manifestaţii şi la bazinul de irigaţii Sainte-Soline, în weekend.

La Paris, Confederaţia Generală aMuncii (CGT) a anunţat 450.000 de manifestanţi.

Este vorba despre aproape jumătate din nivelul partipării la mobilizarea de joi, când CGT a înregistrat 800.000 de manifestanţi în capitala franceză, iar autorităţile 119.000.

Mobilizarea pare să-şi piardă suflul, comentează cotidianul francez.

La cinci zile de la precedente manifestaţii pătate de incidente violente, atât bilanţul autorităţilor, cât şi al sindicatelor arată o participare mai mică la manifestaţii marţi.

Mai puţine persoane au manifestat şi la Rennes şi Brest, potrivit ziarului cu 30-40%, la Montpelier cu 50%, iar la Marsilia cu o treime. La Rodez, poliţia a numărat de cinci ori mai puţini (1.200 de manifestanţi) manifestanţi decât la 23 martie, iar dindicatele de zece ori (3.000 de manifestanţi).

Autorităţile, surprinse de mobilizarea de joi - 1,09 milioane de manifestanţi potrivit Ministerului de Interne şi peste trei milione, potrivit sindicatelor -, se aşteaptă la până la 900.000 de manifestanţi marţi, dintre care până la 100.000 la Paris.

”Mă aştept la o mobilizare şi o hotărâre puternice a manifestanţilor, preconiza la postul RMC secertarul general al Forţei Muncitoreşti (FO) Frédéric Souillot, care aştepta ”cu adevărat multă lume în această (marţi) seara” la Paris.

În total 13.000 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi marţi, dintre care 5.500 la Paris, un ”dispozitiv de securitate fără precedent”, a subliniat într-o conferinţă de presă ministrul de Interne Gérald Darmanin, care a îndemnat În mod solemn pe fiecare (bărbat şi femeie0 la calm”.

El a evocat prezenţa, la Paris, a ”peste 1.000 de elemente radicale”.

