VIDEO PSD anunță încă 3 moțiuni simple și lucrează la moțiunea de cenzură: 'Dacă lucrurile vor merge din ce în ce mai prost, probabil o depunem'

PSD a anunțat, duminică, prin vocea senatorului Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al formațiunii, că pregătește încă 3 moțiuni simple împotriva unor miniștri din guvernul Ludovic Orban. Vizați sunt Nelu Tătaru, Marcel Vela și Monica Anisie.

”Pe noi ne conduc Iohannis, Orban, Cîțu. Dacă luăm acronimul este IOC. Bună guvernare, ioc!, respectarea Constituției, ioc!, și așa mai departe.

Niciodată după Revoluție cifrele investițiilor străine nu au fost negative, așa cum sunt acum.

O să fie 3 moțiuni în plus, față de cea pe agricultură și muncă: pe Sănătate, Interne și Educație. Îi tragem de mânecă pe guvernanți. Am avut o lună, o lună şi jumătate în care chiar ne-am asumat acest lucru: îi lăsăm şi venim cu idei. Nu s-a întâmplat nimic, nu ne-au ascultat nici o secundă, ba, din contră, au venit constant cu atacuri din zona guvernamentală şi până la domnul preşedinte, cu menţionarea PSD mai des decât cuvântul economie sau locuri de muncă sau orice. Moţiunea de cenzură se va pregăti, decizia politică este, cel puţin în acest moment, să nu o depunem cât timp există Stare de Alertă, pentru a nu pune în pericol actul de guvernare pe această perioadă, dar dacă lucrurile vor merge din ce în ce mai prost, cum se dovedeşte a fi, probabil că o s-o depunem, va trebui să negociem şi cu alte forţe politice din Parlament, noi fiind minoritari, şi o să vedem ce-o să se întâmple.”, a declarat Lucian Romașcanu.