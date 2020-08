VIDEO PSD va propune premier un fost membru de partid, dacă trece moțiunea de cenzură

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la TVR1 că partidul îi va propune șefului statului, dacă trece moțiunea de cenzură, un premier care a fost membru PSD. El a exclus ca PSD să-i susțină pe George Maior, Sorin Grideanu sau Vasile Dîncu.

„O sa mergem cu o propunere de premier, speram sa fie sustinuta de toate fortele politice care voteaza, si cu un program de guvernare pe termen mediu. Avem mai multe nume de premier, unul este mai conturat. Da (avem acceptul lui). Un om ancorat in realitate care stie sa gestioneze problemele Ro maniei in aceasta perioada. A fost membru PSD, are un istoric in cadrul PSD. Nu este dl Dincu, nici Grindeanu. Maior este exclus, nu-l cunosc. Periodic, cand venim cu motiune de cenzura, ca sa fie dusa in alt spatiu, apare numele George Maior.”, a precizat Ciolacu.