VIDEO - Răscoala arabă s-a extins: protestatari atacă în valuri ambasadele Israelului şi SUA din întreaga lume

Mai multe atacuri ale protestatarilor împotriva ambasadelor Israelului şi SUA au fost raportate în diferite părţi ale lumii după bombardarea unui spital din Gaza, soldat cu sute de morţi, în contextul conflictului în curs de desfăşurare între autorităţile israeliene şi gruparea islamistă Hamas, relatează EFE, conform Agerpres.

Cele mai mari manifestaţii au avut loc la Istanbul (Turcia), unde o mulţime purtând steaguri şi pancarte pro-palestiniene s-a adunat marţi seară în faţa consulatului israelian şi apoi a intrat în incinta acestuia după ce a spart o baricadă a poliţiei. Agenţia turcă de ştiri de stat Anadolu a arătat demonstranţi fluturând steaguri palestiniene şi scandând "Jos Israelul!".

Incidente au avut loc, de asemenea, la ambasada SUA din Beirut (Liban), la ambasada SUA din Irak, la ambasada israeliană din Iordania, la ambasada Franţei din Teheran (Iran) şi la ambasada Regatului Unit din aceeaşi ţară.

În suburbiile sudice ale capitalei libaneze, Beirut, controlate de Hezbollah, mii de persoane s-au adunat pentru un protest, fluturând steaguri ale Hezbollah, palestiniene şi libaneze şi scandând "Moarte Americii" şi cerând ca Tel Aviv-ul să fie bombardat.

''Această entitate (Israelul), după cum ştim foarte bine, este construită pe fundaţia masacrelor'', a declarat la miting Hesham Safieddine, un înalt responsabil al Hezbollah.

În centrul Beirutului, poliţia a folosit gaze lacrimogene şi şi tunuri de apă împotriva demonstranţilor care aruncau cu proiectile, în timp ce un protest în apropierea ambasadei SUA, la nord de Beirut, a devenit violent, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea libaneză al-Jadeed.

În Iran, agenţia de ştiri de stat IRNA a arătat o mulţime la Teheran scandând "Jos Israelul". Guvernul iranian a decretat miercuri zi de doliu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a condamnat ferm atacul şi a dat vina pe Israel. Mulţimile au mărşăluit în faţa ambasadei britanice fluturând steaguri palestiniene. Au existat, de asemenea, proteste în faţa misiunii franceze.

La Amman, demonstranţii au încercat să atace ambasada israeliană, a informat agenţia oficială de ştiri Petra din Iordania. Surse de securitate iordaniene au negat relatările conform cărora clădirea a fost luată cu asalt. Protestatarii au fost îndepărtaţi din zonă, au spus sursele. Videouri de pe reţelele de socializare au arătat protestatari strigând înspre ambasadă.

La Tunis, capitala Tunisiei, sute de persoane au protestat în faţa ambasadei franceze după incident, a informat agenţia de stat TAP. În Bagdad, Irak, sute de oameni s-au adunat în centrul oraşului, potrivit martorilor oculari.

Proteste au avut loc și la ambasada Israel din Egipt: