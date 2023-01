VIDEO | Serialul „Outlander” va avea al optulea şi ultimul sezon

Eroii serialului „Outlander”, care se pregătesc să revină pentru un al 7-lea sezon anul acesta şi vor avea dreptul la un al optulea şi ultimul sezon, a dezvăluit pe Twitter, canalul Starz, care difuzează serialul din 2014, informează News.ro.

„Outlander” este disponibil şi pe Netflix din 2016.

Al 8-lea sezon din „Outlander” va avea 10 episoade, iar al 7-lea este de aşteptat să aibă 16 ca şi primul sezon. Actorii Caitriona Balfe şi Sam Heughan îşi vor lua, aşadar, rămas bun de la Claire şi Jamie, pe care i-au interpretat din 2014, de-a lungul veacurilor, erelor şi continentelor.

Dar Starz a anunţat şi un prequel al serialului, care se va numi „Outlander: Blood of my blood”, şi va prezenta aventurile părinţilor chipeşului scoţian Jamie Fraser. Acest nou serial va consta din 10 episoade. La fel ca seria „Outlander”, va avea la bază romanele Dianei Gabaldon.

„Povestea TV a lui Jamie şi Claire se poate încheia cu cel de-al optulea sezon, dar Diana îşi continuă călătoria literară în minunata ei serie de cărţi şi lucrează din greu la cea de-a zecea carte. Cu Jamie şi Claire, iar acum Brian şi Ellen (părinţii lui Jamie), mai sunt atât de multe de urmat în universul Outlander şi aşteptăm cu nerăbdare să continuăm să împărtăşim aceste poveşti cu fanii noştri dedicaţi”, a declarat showrunnerul Matthew B. Roberts şi producătorul executiv al serialului.

„‘Outlander: Blood of my blood’ este, în fond, o poveste de dragoste”, a indicat Matthew B. Roberts. „Exploră cât de departe este dispusă o persoană să meargă pentru a găsi dragostea într-o epocă în care dragostea este considerată un lux şi căsătoriile sunt încheiate strategic, adesea din motive politice sau financiare”, a mai spus el.

„Outlander” povesteşte iubirile şi aventurile lui Claire Randall, o asistentă britanică în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial, care descoperă că poate călători în timp şi se regăseşte în Scoţia din secolul al XVIII-lea. Deşi este deja căsătorită cu Frank Randall, un profesor, ea se îndrăgosteşte de Jamie Fraser, şeful clanului scoţian.

What an incredible journey with an incredible fanbase. #Outlander has officially been renewed for an eighth and final season. pic.twitter.com/mNJ3AZXW2s