Video | Simona Halep, victorie în duelul românesc de la Dubai: Elena-Gabriela Ruse nu a avut nicio șansă

Simona Halep, locul 23 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, după ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse, locul 59 WTA, venită din calificări.

Cele două jucătoare române au oferit puţin spectacol în meciul lor de la Dubai, al treilea între ele, unul cu multe greşeli şi de o parte şi de cealaltă a fileului. Ruse, cu un bandaj mare pe coapsa stângă şi afectată fizic de meciurile anterioare disputate la acest turneu, a început slab, a greşit mult şi i-a permis Simonei Halep să ia repede un avantaj de două break-uri. La rândul ei, fostul lider mondial a evoluat sub prestaţia precedentă, din meciul cu Alison Rsike, a servit mult mai slab şi a amânat finalul setului I, transmite news.ro.

Halep a câştigat contra serviciului în primul ghem, a repetat break-ul în al cincilea şi a pus 4-1 pe tabelă. La acest scor, Ruse a etalat jocul cu care bătut-o pe Paula Badosa în turul anterior, fiind agresivă şi atacând marginile laterale ale terenului. Halep a fost pusă sub presiune, nevoită să alerge dintr-o parte în alta a terenului şi să greşească. Sportiva de 24 de ani a luat un brreak, şi-a făcut serviciul şi a fost la două puncte de 4-4. Din păcate pentru ea, momentele magice din jocul ei s-au încheiat repede şi Gabriela a continuat cu risipirea punctelor. Au fost cinci ghemuri obţinute la rând de Halep şi, după primele două, setul i-a revenit, cu 6-3, după 34 de minute.

La 0-3 în setul a doilea, Ruse a reuşit să câştige pentru prima dată în partidele cu Simona Halep un al patrulea ghem. Ea l-a reuşit şi pe al cincilea, la 1-4, dar a trebuit să se recunoască învinsă, după 2-6 şi după 68 de minute.

În faza următoare, Halep va evolua, joi, nu înainte de ora 17.00, cu Ons Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA şi cap de serie numărul 8, care a întrecut-o, tot miercuri, cu 6-3, 6-1, pe americanca Jessica Pegula, locul 41 WTA, după o partidă de 67 de minute.

Simona Halep, 30 de ani, şi Ons Jabeur, 27 de ani, s-au mai întâlnit de două ori până acum. În 2020, tot la Dubai, în turul al doilea, românca a câştigat cu 1-6, 6-2, 7-6 (7). Sportiva din Constanţa avea să câştige atunci a doua oară trofeul, după ediţia din 2015. În 2018, la Beijing, în turul I, Simona Halep a abandonat meciul cu sportiva tunisiană, după primul set, pierdut cu 1-6.

La actuala ediţie a turneului de la Dubai, calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu de 17.500 de dolari şi cu 100 de puncte WTA.

3rd time in a few months we have seen Simona and Gabi face each other and the same result each time. Gabi tried to make a comeback in the 2nd set. But Simona is on fire right now and gets the victory. Simona Halep defeated Gabriela Ruse 6-3, 6-2.#DDFTennis pic.twitter.com/Y40VYW0XB7