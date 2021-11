VIDEO - Sorin Grindeanu, despre alianța cu PNL: 'Nu vă ascund, rămâne un semn de întrebare dacă a fost soluția corectă'

Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a declarat marți, la Antena 3, că el nu este încă 100% convins că social-democrații au luat decizia corectă să intre la guvernare cu liberalii.

„Nu neaparat de tradare (a electorului e vorba). Sigur ca votantii PSD, militantii, simpatizantii, probabil si-ar fi dorit sa avem guvern PSD si atat, sa nu depindem de nimeni. Alegerile ne-au dus pe primul loc, dar nu ne-au dus sa formam singuri un guvern si atunci s-a facut acest compromis. Nu am fost tot timpul convins ca a fost solutia corecta, tot timpul va ramane un semn de intrebare, sa stiti, va ramane un semn de intrebare, nu ma ascund. Dar am discutat toti cei din conducerea partidului, cu cei aproape 80 de colegi care conduc filiale, CJ-uri, primarii de resedinte de judet si din discutii a reiesit ca e mai buna decizia de a intra, asa ca mergem inainte sa facem treaba”, a spus Grindeanu.

Intrebat cat crede ca va rezista coalitia PNL-PSD, el a raspuns: 'Eu mi-as dori sa se duca protocolul la capat. In aprilie 2023 ar trebui sa existe rotatie la nivel de premier. Din partea noastra exista seriozitate. Nu am motive pana in acest moment sa spun ca nu ar fi si pe partea cealalata, dar in politica am vazut destule, suntem atenti”.