VIDEO | Trei astronauţi chinezi s-au întors pe Pământ după şase luni petrecute la bordul staţiei spaţiale Tiangong

Trei astronauţi chinezi au revenit pe Pământ, duminică, după şase luni petrecute la bordul staţiei spaţiale Tiangong, a anunţat Agenţia Spaţială Chineză, care califică misiunea celor trei drept “un succes total”, relatează AFP, citat de news.ro.

Echipajul se afla la bordul staţiei spaţiale de la începutul lunii iunie şi duminică, la ora 20.09 a Beijingului, a aterizat la baza Dongfeng din Mongolia interioară (nordul Chinei). Cei trei astronauţi, între care se numără şi o femeie, au o stare bună de sănătate.

Cei trei astronauţi ai misiunii Shenzhou-14 – comandantul Chen Dong, prima femeie astronaut din China Liu Yang şi Cai Xuzhe – au avut ca misiune supervizarea ultimelor faze de construcţie la staţia spaţială. Ultimul modul al staţiei spaţiale în construcţie s-a ataşat la sfârşitul lunii octombrie, etapă crucială înainte de încheierea asamblării staţiei, prevăzută la sfârşitul anului.

Echipajul a predat ştafeta celor trei astronauţi ai misiunii Shenzhou-15, care au ajuns în noiembrie pe staţia Tiangong. A fost primul transfer de echipaj pe orbită, făcut de astronauţi chinezi.

Tiangong are dimensiuni similare cu fosta staţie ruso-sovietică Mir. Durata sa de viaţă ar trebui să fie de cel puţin 10 ani. China a fost hotărâtă să-şi construiască propria staţie din cauza refuzului Statelor Unite de a-i permite să participe la ISS.

Investeşte de câteva decenii miliarde de euro în programul său spaţial. China şi-a trimis primul astronaut în spaţiu în 2003. La începutul lui 2019, o navă a aterizat pe partea îndepărtată a Lunii, o premieră mondială.

În 2021, China a trimis un mic robot pe suprafaţa lui Marte şi intenţionează să trimită oameni pe Lună până în 2030.

After 183 days in space, the #Shenzhou14 trio have successfully touched down in Inner Mongolia, north China. Welcome home! pic.twitter.com/CbkSTA1uMw