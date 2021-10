VIDEO Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc în Taiwan

Un seism cu magnitudinea de 6,5 s-a produs în nord-estul insulei Taiwan duminică, a anunţat agenţia de meteorologie locală, potrivit căreia nu au fost semnalate pagube materiale, relatează agenţiile de presă internaţionale, potrivit Agerpres.

Numeroşi rezidenţi au raportat însă o serie de replici puternice în jurul oraşului Taipei, capitala taiwaneză.

Agenţia de meteorologie din Taiwan a anunţat că seismul a avut o magnitudine de 6,5, în timp ce Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a anunţat iniţial o magnitudine de 6.

Seismul a avut loc în comitatul Yilan din nord-estul insulei asiatice la ora locală 13:11 (05:11 GMT), la o adâncime de 67 de kilometri.

Acest cutremur de pământ a avut o durată de aproximativ 10 secunde şi a fost cel mai puternic înregistrat în Taiwan în acest an, potrivit unui corespondent AFP din Taipei.

Potrivit Reuters, reţeaua de metrou din capitala taiwaneză a fost închisă pentru verificări, dar şi-a reluat funcţionarea la scurt timp după aceea. Distribuitorul naţional de electricitate a anunţat că reţeaua de alimentare cu energie electrică funcţionează la parametri normali. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, a anunţat că şi-a evacuat o parte dintre muncitori.

Insula Taiwan este afectată cu regularitate de cutremure de pământ, întrucât se află în proximitatea punctului de joncţiune dintre două plăci tectonice.

Hualien, o renumită destinaţie turistică, a fost lovită în 2018 de un seism cu magnitudinea de 6,4, care a ucis 17 persoane şi a rănit aproape 300 de persoane.

În septembrie 1999, un seism cu magnitudinea de 7,6 a ucis circa 2.400 de persoane, devenind cea mai gravă catastrofă naturală din istoria insulei.

Un alt seism, care a avut o magnitudine de 6,2, s-a produs în decembrie 2020, însă nu a făcut victime şi nu a cauzat pagube materiale.

Just now survived 6.7 Rector Scale earthquake. It was a horrible experience and my legs are still shivering????. Hope people in Taipei city are safe. #earthquake #taipei #taipeiearthquake #horrible #horribleexperience #StaySafe @Taiwan_Today @TaiwanInsider @TaipeiCity pic.twitter.com/EYSeiPj1TF