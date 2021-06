VIDEO Un elev de clasă primară l-a întrebat pe Emmanuel Macron dacă și-a revenit după palma primită

Emmanuel Macron se află în departamentul francez Somme, unde a vizitat mai multe școli primare din orașul Poix-de-Picardie. Unul dintre elevi l-a întrebat despre incidentul petrecut săptămâna trecută în Drôme, când a fost pălmuit.

În timpul întâlnirii desfășurate pe terenul de sport al unei școli, un copil a ridicat mâna pentru a pune o întrebare:

-„Spune”, indică Macron.

-„Ți-ai revenit după palma pe care ai primit-o?”, întreabă copilul.

-„Ah, da, sunt ok, dar nu este plăcut. Și nu este în regulă, nu ar trebui să faceți așa ceva vreodată, nici măcar în curtea școlii”, răspunde președintele Franței.

