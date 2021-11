VIDEO Videoclipul piesei 'I Want It That Way' a grupului Backstreet Boys, peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube

Videoclipul piesei „I Want It That Way” a grupului Backstreet Boys a depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări unice pe YouTube.

Piesa din 1999 este una dintre cele mai cunoscute ale grupului american, conform news.ro.

Videoclipul regizat de Wayne Isham a fost filmat pe aeroportul internaţional din Los Angeles şi încărcat pe platformă după zece ani de la lansare.

În 2021, el a fost vizionat, în medie, de 400.000 de ori pe zi, potrivit YouTube.

„I Want It That Way” este unul dintre puţinele videoclipuri din anii 1990 care au depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

În acest aşa-numit club se află „November Rain” - Guns N’ Roses (1,76 miliarde), „Smells Like Teen Spirit” - Nirvala (1,38 de miliarde), „What’s Up” - 4 Non Blondes (1,19 miliarde), „Zombie” - The Cranberries (1,16 miliarde) şi „I Will Always Love You” - Whitney Houston (1,15 miliarde).

Backstreet Boys - alcătuit din Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell şi Kevin Richardson - a continuat să cânte piesa în anii de după ce a dominat topurile, inclusiv la iHeart Living Room Concert de anul trecut.

Cântecul a fost nominalizat la trei categorii ale premiilor Grammy şi ocupă locul 240 în lista revistei Rolling Stone a celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile.

Piesa a fost scrisă de compozitorii suedezi Andreas Carlsson şi Max Martin şi produsă de Martin şi Kristian Lundin.