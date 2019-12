VIDEO Vorbe grele în Senat: ex-ministru PSD îl acuză pe Florin Cîțu de tripofobie, narcisism și gândire specifică anilor '60

Fostul ministru PSD pentru IMM-uri, senatorul Radu Ștefan Oprea, a declarat luni în plenul Senatului, la dezbaterile pe marginea motiunii simple impotriva ministrului Finantelor, Florin Cîțu, că liberalul suferă de narcisism și încearcă să facă tot ce poate să se îndeplinească profețiile sale privind deficitul de 4,4% din PIB cu care acuza PSD.

„Degeaba incercati sa scapati de raspundere. V-am studiat de cand eram colegi in comisia economica. La inceput am crezut ca este vorba despre o fobie, tripofobia, fobia gaurilor. Intre timp am constatat ca este mult mai grav decat atat, este vorba de narcisism si se manifesta ca profetia pe care ati facut-o istiric trebuie sa se indeplineasca azi si trebuie sa gasiti toate mijloacele ca deficitul de 4,4% sa fie real”, a zis fostul ministru PSD.

Radu Ștefan Oprea a adăugat că Florin Cîțu este depășit „Ideile de la 1960, din epoca scolii de la Chicago, nu mai sunt de actualitate. Retorica FMI si a Bancii Mondiale s-a schimbat”, a zis senatorul PSD.

La finalul discursului, fostul ministru i-a dat lui Florin Cîțu o carte intitulată „Selfie”.

