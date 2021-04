VIDEO - Zi sângeroasă în Myanmar! Forțele de ordine au ucis peste 80 de oameni: 'Este ca un genocid. Trag în orice umbră'

Forţele de securitate din Myanmar au tras, vineri, cu aruncătoare de grenade în protestatari, ucigând peste 80 de oameni într-un oraş aflat în apropiere de Yangon, dar informaţia nu a fost disponibilă imediat pentru că zona a fost izolată de autorităţi, au anunţat, sâmbătă, Asociaţia de Asistenţă a Prizonierilor Politici (AAPP) şi reţeaua de presă Myanmar Now, citate de Reuters, relatează News.ro.

Evenimentul s-a produs în oraşul Bago, aflat la 90 de kilometri de Yangon.

Trupurile victimelor au fost duse în complexul de pagode Zeyar Muni, care a fost izolat cu cordoane, potrivit martorilor şi reţelelor locale de media.

AAPP şi Myanmar Now au afirmat, sâmbătă, că 82 de persoane au fost ucise în timpul unui protest faţă de puciul militar care a avut loc pe 1 februarie.

Tirul a început vineri înainte de răsărit şi a continuat până după-amiază, potrivit Myanmar Now.

”Este ca un genocid. Trag în orice umbră”, a afirmat un organizator al protestului, Ye Htut.

Mulţi locuitori din oraş au fugit, potrivit presei.

Un purtător de cuvînt al juntei militare nu a putut fi contactat sâmbătă.

AAPP, care a ţinut evidenţa protestatarilor ucişi şi arestaţi de forţele de securitate, anunţase anteripr că 618 de oameni au murit de la puciul militar.

Numărul este contestat de armată, care afirmă că a declanşat puciul pentru că alegerile din noiembrie anul trecut, cîştigate de partidul lui Aung San Suu Kyi, au fost fraudate. Comisia electorală a respins această afirmaţie. Purtătorul de cuvânt al juntei, generalul maior Zaw Min Tun, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că armata a numărat 248 de civili morţi şi 16 poliţişti decedaţi, afirmând că forţele de securitate nu au fost folosite arme automate.

#VIDEO from Bago: filmed at 5:15am Terrorists ( #Myanmar security forces) have been shooting since 5am. 5 killed & dozens injured this morning. #WhatsHappeningInMyanmar #Apr9Coup #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/BYwRotkm2D

Over 60 people were killed by Myanmar junta forces in Bago, 57 dead bodies taken by the army, RFA Burmese News said. Troops fired rifle grenades at anti-coup protesters on Friday in the town of Bago, near the main city Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/8mxyONSwEi