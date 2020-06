Viktor Orban, gest surpriză faţă de Adrian Năstase, cu ocazia zilei de naştere - 'Să nu mă intrebati dacă guvernul român mi-a trimis un astfel de mesaj'

Adrian Năstase dezvăluie că premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a trimis o felicitare cu ocazia zilei de naştere şi un cadou constând într-o selecţie de vinuri din Ungaria. Fostul premier afirmă că, în schimb, a fost ignorat de Guvern şi de Preşedinţie.

"Astăzi l-am primit, la solicitarea sa, pe ambasadorul Ungariei la Bucuresti, domnul Botond Zakonyi. Domnul ambasador a dorit să-mi inmâneze o scrisoare de felicitare din partea premierului Viktor Orban, impreună cu o selectie de vinuri din Ungaria, cu ocazia implinirii vârstei de 70 de ani.

Au trecut aproape 20 de ani de la momentul in care l-am intâlnit si când, in urma demersurilor românesti a trebuit să modifice Legea statutului. Am avut, de altfel, numeroase controverse dar desfăsurate intr-un mod civilizat, tinand seama de nevoia unui climat de bună-vecinătate.

Gestul său, de a mă felicita cu ocazia aniversării, il consider un gest de elegantă si de normalitate.

PS Să nu mă intrebati dacă cineva de la guvernul român actual sau de la Cotroceni mi-a trimis un astfel de mesaj. Concluziile le trageti singuri…", scrie Adrian Năstase pe blog.

