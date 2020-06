Violeta Alexandru: 'De la începutul stării de urgenţă au fost verificaţi 4.000 de angajatori; s-au dat amenzi de peste 4 milioane lei'

Aproximativ 4.000 de angajatori au fost verificaţi de la începutul stării de urgenţă şi până în prezent, aplicându-se amenzi de peste 4 milioane de lei pentru muncă nedeclarată, a anunţat marţi, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa de la Senat.

"Inspecţia Muncii, doamnelor şi domnilor senatori PSD, este pe teren, nu în birou cum am găsit-o preluând de la dumneavoastră. Nu mai stă nimeni în birou, nu mai face nimeni niciun joc. Ştiu că vă înnebuneşte acest lucru, ştiu că vedeţi negru în faţa ochilor - şi pot să înţeleg până la un punct, dar acest lucru nu mă opreşte. A vedea negru în faţa ochilor este specific oamenilor disperaţi. De la începutul stării de urgenţă până în prezent - nu aşa cum spuneţi că am suspendat controalele - vă spun direct: au fost verificaţi 4.000 de angajatori, aplicându-se amenzi de peste 4 milioane de lei pentru muncă nedeclarată. Totodată, au fost controlate companii care încasaseră şomaj tehnic şi chemau oamenii la treabă. Am cerut să se facă verificări şi în acest sens. Continuăm. Eu sunt pentru ca românii să muncească cu forme legale şi nu mă interesează niciun aranjament al vreunei instituţii de control, care trebuie să îi urmărească pe toţi cei care încalcă legea", a declarat Alexandru, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Asta da curățenie! Sora și soția omului lui Ludovic Orban, angajate în Guvern!

Totodată, ministrul Muncii a subliniat că numai luna trecută au fost verificate 300 de agenţii de plasare a forţei de muncă, aplicându-se amenzi într-un cuantum de peste 235.000 lei.

"Mă interesează ca aceste agenţii pentru plasare a forţei de muncă din străinătate să se implice mai mult pentru a asigura condiţii de muncă superioare pentru românii noştri. Totuşi trebuie să vă spun că 15% dintre ei pleacă prin agenţii, restul pleacă 'pe cont propriu'. Respect munca fiecărui om care munceşte în România, român sau de altă naţionalitate. Am cerut Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă ca împreună cu Inspectoratul General de Imigrări şi cu cei care conduc comunităţile locale să se implice mai activ. Nu mi-a fost jenă să ofer exemplul personal de implicare pentru cazul a câtorva cetăţeni srilankezi care îşi pierduseră locul de muncă, dar adevărul este că am găsit soluţii de sistem. Prin două exemple concrete, la Cluj şi la Vrancea, am pus la punct o procedură care a dus la identificarea în 48 de ore de către instituţiile responsabile a locurilor de muncă noi pentru cei care le pierduseră anterior", a mai spus ministrul Muncii.

Citește și: Radu Mazăre a cerut să fie transferat în Madagascar. Ce a decis instanța

Plenul Senatului dezbate marţi moţiunea simplă iniţiată de social-democraţi împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulată "Opriţi-o pe 'Doamna în negru' de la Ministerul Şomajului şi Prăbuşirii Sociale".