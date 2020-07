Viorel Cataramă dă de PĂMÂNT cu Guvernul Orban: Suedia a RAPORTAT doar 5.000 de decese și nu și-a distrus economia

Într-o mare de țări care au suspendat drepturile cetățenilor obligându-i să stea în izolare la domiciliu de teama coronavirusului, afectând economiile naționale prin închiderea mall-urilor, a restaurantelor și a altor afaceri, Suedia a făcut notă discordantă. A refuzat că pună viața pe stop și a introdus restricții minore. Omul de afaceri Viorel Cataramă susține că toate măsurile luate de guvern au fost incorecte și au dăunat țării.

"Încă din luna martie am susținut că România trebuia să lupte cu noul coronavirus folosind metoda imunizării de grup (adoptată de Suedia). Dacă am fi procedat așa, am fi avut mai puțini morți și o economie funcțională!

1. Suedia a raportat 5.041 decese la o populație de 10,230 MI locuitori, adică 0,049%.

2. Aplicând acest procent la populația României din interiorul granițelor și anume 13,810 MI (19,410 MI Total - 5,6 MI Diaspora) ar fi rezultat un număr de 6.804 persoane decedate de Covid-19 (deci cu 5.036 mai multe).

Citește și: SHOW Cheloo a EXPLODAT: Botnita lui Lady Arafat mă INSULTĂ! Refuz să mai umplu buzunarele marilor retaileri

3. Dar, in această perioadă au murit, ca urmare a carantinarii și izolării cu 20% mai multe persoane, raportat la aceleași perioade din anii trecuți (vezi declarația Colegiului Medicilor din România!); adică în 3 luni au murit (fără coronavirus) cu 12.500 români mai mult decât normal.

Și acum, calculul final.

- Dacă România ar fi adoptat metoda imunizării de grup, în 3 luni s-ar fi înregistrat un număr de 69.304 persoane decedate (62.500 + 6.804/Covid)

- Metoda izolării și carantinarii a făcut ca in aceleași 3 luni, România să înregistreze un număr de 76.768 persoane decedate (62.500 + 20% din 62.500 + 1.768/Covid)

Cutremurător: aplicând izolarea și carantinarea, România a înregistrat cu 7.461 mai mulți morți decât dacă adopta masura imunizării de grup!

Notă: chiar dacă am lua în considerare și toată Diaspora, după același calcul, tot avem un plus de 4.705 persoane decedate.

Și atunci, care sunt argumentele reale pentru suspendarea drepturilor și libertăților?", scrie Cataramă pe Facebook.