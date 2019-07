Viorica Dăncilă dezvăluie calculele interne din PSD: avem precedentul Klaus Iohannis

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, vineri seară, după o vizită în judele Brăila, Galaţi şi Tulcea, că a văzut la reprezentanţii partidului de acolo dorinţa de implicare. "Acest lucru ne încurajează să mergem şi în celelalte judeţe şi să avem la final un rezultat foarte bun la alegerile prezidenţiale, să câştigăm alegerile prezidenţiale. Ştiu că mulţi vor spune: bine, bine, dar aţi avut 22 la sută. Avem precedentul, şi domnul preşedinte Iohannis a plecat de la 20 la sută", a spus Dăncilă.

"Am făcut o evaluare a alegerilor europarlamentare, a lucrurilor bune, dar şi a lucrurilor mai puţin bune, am ascultat părerea membrilor CEx-ului, am vorbit despre probleme atât din punct de vedere guvernamental, despre proiecte, despre program de guvernare, despre modul în care trebuiesc implementate proiectele, despre obstacolele existente în administraţia publică locală. Din punct de vedere politic, toţi am fost dezamăgiţi de rezultatele de la alegerile europarlamentare, am vrut să vedem care sunt lucrurile care au nemulţumit populaţia, pentru a nu mai repeta greşelile făcute, şi în acelaşi timp am vorbit despre organizarea noastră, despre organizarea la nivel de judeţ, la nivel regional pentru a câştiga următoarele algerile", a declarat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri seară, la Tulcea.

Dăncilă a spus că şi-a propus ca în perioada următoare să ajungă în toate judeţele ţării, adăugând că, dacă până acum a fost o abordare de la centru către teritoriu, vrea ca de acum acest lucru să se schimbe, de la teritoriu spre centru.

Dăncilă a afirmat că a văzut în judeţele Brăila Galaţi şi Tulcea dorinţa de implicare.

"Acest lucru ne încurajează să mergem şi în celelalte judeţe şi să avem la final un rezultat foarte bun la alegerile prezidenţiale, să câştigăm alegerile prezidenţiale. Ştiu că mulţi vor spune: bine, bine, dar aţi avut 22 la sută. Avem precedentul, şi domnul preşedinte Iohannis a plecat de la 20 la sută la alegerile europ... alegerile prezidenţiale. Şi noi, prin implicare, unitate, un alt mod de abordare, apropierea de cetăţeni, o prioritizare a obiectivelor de investiţii pe fiecare judeţ în parte, cred că pot avea ca rezultat câştigarea alegeilor prezidenţiale", a susţinut Dăncilă.

Dăncilă a menţionat că toate acestea trebuie dublate de alegerea unui candidat pentru prezidenţiale care să aibă susţinere în teritoriu, care să fie susţinut de PSD şi care,"prin sondajul pe care îl vom face, să aibă cât de cât un procent care să maximizeze şansele noastre de a câştiga alegerile prezidenţiale".