Viorica Dăncilă pregătește o lovitură de imagine: bilanț fastuos la Ateneul Român

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, duminică, că pe 12 iulie va fi organizat un eveniment la Ateneul Român, unde vor fi invitați toți cei care au contribuit la Președinția României la Consiliul UE, precizând că va fi făcut și un bilanț. Evenimentul vine după ce toți liderii UE au zis ca președinția României a fost un succes peste așteptări și Dăncilă a spus că Guvernul pe care îl conduce este cel care a muncit în cele 6 luni pentru dosarele europene.

"Pe data de 12 iulie, voi face un eveniment la Ateneu, unde îi voi invita pe toți cei care au fost implicați în Președinția României la Consiliul UE, vom avea mai mulți invitați, vom face un bilanț al președinției rotative. Vreau să avem un eveniment în care oamenii să-i vadă pe cei care au muncit", a anunțat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Premierul s-a declarat dezamăgit de reacția președintelui Klaus Iohannis, care și-a asumat meritele pentru rezultatele Președinției României la Consiliul UE.

"Președintele Klaus Iohannis a spus la început că nu suntem pregătiți, că nu vom face față. Acum, același președinte spune că am avut o președinție de succes și într-un fel încearcă să și-o asume. Da, mă deranjează dintr-un singur punct de vedere. Nu că vorbește bine despre modul a fost gestionată Președinția pentru că acest lucru este bun, în fond, nu am făcut-o pentru noi personal, am făcut-o pentru țară, am făcut-o pentru România, dar niciodată nu a spus, să le mulțumească, să-i aprecieze pe cei care au muncit", a completat liderul social democrat.

Reacția premierului vine după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat, duminică seară, la Bruxelles, că toată lumea care s-a implicat cu bună-credinţă a contribuit la succesul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. "Eu cred că toată lumea a constatat că echipa, care este o echipă mare, care a lucrat la Bruxelles a dus greul acestei Președinții. Dar, evident, lucrurile nu se mișcă în politică fără politicieni și atunci pot să spun că toată lumea care s-a implicat cu bună-credință a contribuit la succesul nostru", a declarat Klaus Iohannis, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

România a deţinut Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie.