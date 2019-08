Viorica Dăncilă, pregătită să meargă la CCR, dacă Iohannis nu acceptă interimarii propuși de PSD - surse

Premierul Viorica Dăncilă a spus, sâmbătă, în ședința Comitetului Executiv PSD de la Mamaia, că se va adresa Curții Constituționale, dacă președintele Klaus Iohannis nu va accepta interimarii propuși de PSD, au declarat surse politice, potrivit Mediafax.

Potrivit surselor citate, problema interimarilor a fost ridicată în ședința Comitetului Executiv, iar Viorica Dăncilă a afirmat că va merge la Curtea Constituționnală pentru a fi rezolvată situația, în cazul în care șeful statului va respinge interimarii propuși de PSD.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Mamaia, la începutul ședinței Comitetului Executiv PSD, că nu se grăbește să meargă în Parlament și a făcut referire la situația miniștrilor interimar: "Am desemnat 5 miniștri din partea PSD, președintele i-a respins. A ieșit ALDE de la guvernare, am desemnat interimar pe portofoliile ALDE, dar nu am primit răspuns. Trebuie să analizăm această situație".

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. În schimb, președintele nu a precizat nimic despre interimarii propuși de Viorica Dăncilă la portofoliile deținute de ALDE, după ieșirea partidului de la guvernare.

Șeful Executivului a transmis, marți, propunerile de miniștrii interimari. Astfel Niculae Bădălău a fost nominalizat la Energie, Ioan Deneș la Mediu și Ștefan Radu Oprea ministru pentru Relația cu Parlamentul.