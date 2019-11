Viorica Dăncilă vorbeşte despre DEMISIE: 'Prima dată trebuie să-şi asume cei care au pierdut. Eu cred că colegii din teritoriu nu au tras pentru mine'

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, într-un interviu difuzat de Digi 24 luni seară şi înregistrat cu o seară înainte, că trebuie ca în partid să aibă loc o discuţie sinceră şi rezultatele trebuie asumate. "Nu aş merge pe decont pentru că, dacă stăm numai să decontăm şi să avem răfuieli la centru sau în judeţe, nu ar fi un lucru bun pentru noi, nu ar fi o abordare constructivă", a spus Dăncilă. Ea a mai spus că nu vrea să demisioneze pentru a nu-i dezamăgi pe cei care au avut încredere în ea, transmite news.ro.

Dăncilă a spus, în interviul acordat Digi 24, că este adevărat că este cel mai slab rezultat al PSD, dar face comparaţia cu situaţiile anterioare, când "era linişte în PSD”, organizaţiile erau consolidate, iar liderii care au candidat se aflau la conducere de mai mult timp.

Dăncilă a susţinut, de asemenea, că a preluat PSD "cu mai multe grupări în partid" şi cu un scor electoral mic, iar consolidarea partidului a început abia de câteva luni, după alegerile europarlamentare.

"Pentru mine nu a fost uşor, a fost o perioadă foarte grea, au fost patru, cinci luni în care a trebuit să consolidez partidul, să merg şi să candidez pentru că eram preşedintele partidului şi poate mulţi s-au întrebat de ce am candidat, de ce nu am lăsat un alt lider să candideze. Una: pentru că partidul nu a vrut acest lucru, al doilea pentru că trebuia să creştem procentul de încredere pentru PSD pentru că urmau alegerile locale şi alegerile parlamentare. Deci cred că au fost destule obstacole pentru PSD în acest an, dar mi-ar fi plăcut să câştig alegerile prezidenţiale, dar votul cetăţenilor şi încrederea trebuie respectată", a spus Dăncilă.

Ea a spus că numărul de voturi egal cu cel de la alegerile parlamentare din 2016 "dă puteri pentru alegerile locale şi parlamentare”.

Întrebată în ce măsură eşecul ar fi al candidatului sau al partidului, Dăncilă a spus că nu ar merge pe ideea de "decont”.

"Nu aş merge pe decont pentru că, dacă stăm numai să decontăm şi să avem răfuieli la centru sau în judeţe, nu ar fi un lucru bun pentru noi, nu ar fi o abordare constructivă. Cred că este foarte important să facem o analiză: unde s-a greşit în fiecare judeţ, unde nu se mai poate face nimic şi acolo trebuie să luăm măsuri, de ce s-a pierdut în anumite judeţe, unde s-a greşit la nivel de centru, că trebuie toţi să ne asumăm lucrurile, să avem o discuţie sinceră, fără patimă, astfel încât să fim foarte pregătiţi pentru alegerile locale şi parlamentare", a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă crede va avea aceeaşi soartă ca ceilalţi lideri care au pierdut alegerile prezidenţiale şi care au fost schimbaţi rapid din funcţie, Dăncilă a spus că ar trebui schimbată numai prin decizie a Congresului care a şi ales-o preşedinte al PSD.

"Vom vedea. Vom avea o discuţie în CEX. Dacă într-adevăr liderii consideră că faptul că am adus partidul la treizeci şi ceva la sută, dacă liderii consideră că e vina preşedintelui partidului pentru că nu s-a câştigat decât în cinci judeţe, atunci vom face un Congres şi vom vedea ce se va întâmpla. Dar eu nu vreau să plec de la reaua credinţă a colegilor mei din teritoriu, vreau să plec de la un sentiment de unitate şi echilibru şi să găsim toate acele metode care să ne ajute să ne consolidăm poziţia . (...) M-a ales Congresul, tot Congresul să dea jos preşedintele partidului”, a spus Dăncilă.

Ea a explicat că nu demisionează - "nu pentru că vreau să stau într-un anumit scaun”, ci pentru că nu vrea să îi dezamăgească pe cei care au votat-o şi care au avut încredere în ea, arătându-se convinsă că "au fost mulţi care au votat Viorica Dăncilă”.

"Dacă partidul consideră necesar că trebuie să schimbe liderul partidului, facem un Congres, de comun acord stabilim, şi atunci schimbă, aşa cum este normal, statutar, dar eu nu cred că se va ajunge până aici”, a mai spus liderul PSD.

Întrebată, de asemenea, dacă i se cere demisia ca act de asumare a eşecului, Dăncilă a afirmat că "prima dată trebuie să-şi asume cei care au pierdut”.

"Prima dată trebuie să-şi asume cei care au pierdut pentru că preşedintele partidului nu poate câştiga dacă se pierde în teritoriu. De aceea am spus că trebuie o asumare colectivă, o asumare acelor care au pierdut în teritoriu, să vedem de ce au pierdut, care a fost situaţia că am pierdut în judeţe în care nu pierdeam până acum, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Eu nu spun că e vina liderilor, să vedem care e situaţia şi pe urmă vom lua deciziile în Comitetul Executiv Naţional”, a mai spus Dăncilă.

Aceasta a precizat că colegii din PSD nu au "tras” pentru ea, ci pentru partid.

"Eu cred că colegii din teritoriu nu au tras pentru mine, fiecare trebuia să tragă pentru partid, pentru că eu cred că nu este o luptă în nume propriu. Dacă ar fi numai în nume propriu, aş spune Viorica Dăncilă are trei milioane de voturi şi atunci aş fi un om foarte apreciat de electorat, dar este o muncă de echipă, iar în munca de echipă e necesară implicarea tuturor, cum şi eu ca preşedinte de partid trebuie să mă implic pentru fiecare primar care va candida, va trebui să merg în teritoriu să fiu alături de ei. Asta înseamnă munca de echipă şi dacă nu înţelegem că este muncă de echipă atunci nu avem decât să ne văităm că nu obţinem rezultatele pe care ni le dorim”, a susţinut Dăncilă.

Dăncilă a mai spus că în ceea ce o priveşte PSD a pierdut alegerile pentru că nu a avut timp să se organizeze şi că era nevoie de o strategie "pornind de la comunitate, de la judeţ şi pe urmă la nivel naţional".