Virgil Popescu, despre 'cel mai rău scenariu' legat de tăierea gazelor rusești: 'Îi asigur pe români că avem suficiente rezerve în depozite'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat luni, la Antena 3, că românii nu vor rămâne fără gaze chiar dacă Rusia va tăia total exportul către statele europene.

„În cel mai rău scenariu, eu ii asigur pe romani ca avem suficiente rezerve de gaze, Romania isi poate acoperi din rezerva interna necesarul pentru populatie. Consumul total de anul trecut a fost de 18 mld metri cubi, din care 16 mld e productie interna, restul din import, iar noi lucram sa aducem restul de 2 mld din import. In depozitele noastre de gaze din productie interna avem deja peste 51% grad de umplere, am depasit tinta, si ne-am angajat sa avem 80% grad de umplere la 1 noiembrie, Resping ferm orice scenariu in care populatia sa nu aia acces la gaze si energie elecrica. Nimeni nu vrea ca romanii sa se intoarca inainte de '89 si nu ne vom intoarce”, a declarat ministrul Energiei.