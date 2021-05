Virginie Grimaldi, succes fulminant în Franța

Notorietatea scăzută, prezenţa discretă în mass-media şi tăcerea criticilor literari nu au împiedicat-o pe scriitoarea Virginie Grimaldi să se bucure de un succes spectaculos în Franţa datorită romanelor sale din categoria "feel good", informează AFP.

În 2019, Virginie Grimaldi s-a clasat pe locul al treilea în topul celor mai citiţi scriitori din Franţa, cu 756.000 de exemplare vândute în total. În 2020, anul apariţiei cărţii sale "Que ne durent que les moments doux", ea a urcat pe poziţia a doua (828.000 de exemplare vândute), după Guillaume Musso, dar depăşindu-i cu mult pe Marc Levy şi Amelie Nothomb, în comparaţie cu aceştia fiind considerată o ilustră necunoscută, conform agerpres.

Ţinând cont de debutul spectaculos al noului ei roman, "Les Possibles", apărut pe 12 mai în Franţa, Virginie Grimaldi are mari şanse să vândă la fel de multe exemplare şi în 2021, poate chiar mai multe."Scriitorii care se vând cel mai bine nu sunt cu toţii nişte staruri. Ea nu este un star şi nici nu are nevoie să fie", a declarat primul ei editor, Frederic Thibaud, de la editura City Editions.Frederic Thibaud a publicat o singură carte a romancierei Virginie Grimaldi, "Le Premier Jour du reste de ma vie", în 2015. "A fost refuzată de alţi editori, deşi era evident că avea un condei bun. Apoi, nu am mai putut să o păstrăm, când marile edituri au început să devină interesate de genul abordat de ea. Face parte din viaţa industriei editoriale", a relatat el pentru AFP."Ca bomboanele"După ce a semnat un contract cu editura Fayard în 2016, vânzările cărţilor sale au cunoscut o creştere explozivă.Primul ei bestseller s-a intitulat "Le Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie" şi a fost publicat în 2017. "Personajele sunt destul de caricaturale", deplângea, în epocă, cotidianul Liberation. Totuşi, "Virginie Grimaldi are o anumită sinceritate, o scriitură uneori emoţionantă, cu câteva scene cu siguranţă lacrimogene, dar care funcţionează", continua acelaşi cotidian.

"Seamănă cu bomboanele sau cu jucăriile din pluş (...) Oamenii simt nevoia să audă poveşti drăguţe şi liniştitoare", afirmă, în prezent, Emmanuele Peyret, jurnalista care a scris acele critici, considerate acerbe din partea unui cotidian care îşi asumă elitismul său cultural. Emmanuele Peyret i-a găsit ca atuuri "o imagine mediatică simplă şi puternică, un mesaj clar", dar nu apreciază deloc "filosofia sa de tejghea împrumutată adeseori de la bietul Aristotel".



Potrivit lui Marie-Aurelie Buffet, proprietara librăriei Mollat din Bordeaux, "tot mai mulţi clienţi vin cu o cerere specifică: cărţi luminoase, care le permit să se ridice deasupra greutăţilor vieţii". "Succesul lui Virginie Grimaldi este uşor de înţeles, cu romane care se adresează tuturor şi cu emoţii şi sentimente în care oricine poate să se recunoască", a adăugat ea.



Marie-Aurelie Buffet a salutat de asemenea talentul romancierei "de a întreţine o comunitate" pe Facebook şi Instagram, unde scriitoarea glumeşte mult şi recurge uneori la confidenţe. Aşa cum a procedat în aprilie, când a publicat un text cu amintirile sale despre o pierdere de sarcină.



"Identificare optimistă"



Romanele sale din categoria "feel good" povestesc acelaşi lucru. Naratoarea este eroina, o tânără femeie modernă, care trăieşte în clasa de mijloc şi scapă dintr-o situaţie personală complicată datorită determinării şi spiritului ei viu.



Toate elementele din textele lui Virgini Grimaldi participă la aducerea cititorului prin puterea imaginaţiei în situaţia descrisă de romancieră, cu o eroină având o viaţă destul de comună din punct de vedere sociologic, fapt care face din ea vecina, cea mai bună prietenă, fiica sau nepoata a milioane de franţuzoaice. "Este o identificare optimistă", apreciază Marie-Aurelie Buffet.



Ascensiunea ei rapidă i-a surprins pe specialişti. În volumul "Best sellers, l'industrie du succes", o carte de specialitate apărută în luna ianuarie la editura Armand Colin, un capitol dedicat cărţilor din categoria "feel good" le evocă pe toate concurentele lui Virginie Grimaldi - Raphaelle Giordano, Agnes Ledig, Anna Gavalda, Katherine Pancol, Agnes Martin-Lugand -, dar nu şi pe ea. Cu toate acestea, mulţi dintre cititori sunt de părere că Virginie Grimaldi scrie mai bine: textele ei conţin mai puţine formule "pre-fabricate", întoarcerile de situaţie sunt mai bine concepute, iar scenele şi dialogurile sunt mai credibile.



Michel Murat, doctor în litere, consideră că geniul acestor autoare este acela de a prelua tematicile de dezvoltare personală şi de "a le îmbrăca într-o copertă romanescă".



"Nu trebuie să aveţi un sentiment de dispreţ faţă de aceste cărţi. Dar nici să le supuneţi unei judecăţi literare clasice, altfel veţi vedea doar clişeele. Astfel de cărţi sunt concepute şi promovate în funcţie de aşteptări specifice. Eu fac o paralelă cu cremele antirid: le încerci, nu te costă scump şi te reconfortează".