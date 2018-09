Viteza RECORD pe o AUTOSTRADĂ din România: Amenda dată de polițiști depășește 4.000 lei

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat, săptămâna trecută, 62 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h și 5 care conduceau sub influența alcoolului. Cea mai mare mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 235 km/h, pe A3, potrivit IGPR.

"Polițiștii au depistat 56 de șoferi care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h, iar în 6 cazuri șoferii au fost depistați circulând cu viteze peste 200 km/h.

De asemenea, în alte 5 cazuri șoferii au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale (cei depistați conducând cu peste 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat) sau aplicate sancțiuni contravenționale (cei depistați conducând cu o concentrație de alcool sub 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat).

Cea mai mare viteză a fost înregistrată, la data de 2 septembrie a.c., pe A3, când polițiștii au depistat un bărbat, care conducea cu viteza de 235 km/h și nu avea asupra sa permisul de conducere. Șoferul a fost sancționat cu amendă totală de 4.060 de lei, iar polițiștii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.

Toți șoferii depistați conducând cu viteză excesivă au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar ca măsură complementară, le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile", transmite Poliția Română.