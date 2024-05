FOTO – Toți oamenii președintelui, în varianta rusească: Putin, înconjurat de ofițeri din unitățile acuzate de atrocități în Ucraina la parada de Ziua Victoriei

Maiorul Boris Dudko, așezat direct în spatele lui Putin, a fost în Divizia 76 de asalt aerian al Gărzilor, care a ocupat Bucea, lângă Kiev, unde trupele ruse sunt acuzate că au ucis peste 600 de civili și s-ar fi implicat în crime în masă, tortură și jaf - acțiuni pe care Ucraina le consideră genocid, însă Rusia le neagă.

În stânga lui Putin se afla locotenentul principal Chalym Chuldum-ool de la Brigada 55 Separată cu motor, care e acuzat că a ținut 350 de locuitori ai satului Yahidne într-un subsol de școală, în condiții asemănătoare unui lagăr de concentrare, în martie 2022. Zece ostatici au murit, relatează presa internațională.

