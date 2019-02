Volumul 'Frica: Trump la Casa Albă' a fost lansat la editura Litera

Volumul "Frica: Trump la Casa Albă", un portret intim al președintelui american Donald Trump semnat de Bob Woodward și devenit bestseller în 25 de țări, a fost lansat la editura Litera, în colecția Kronika, potrivit Mediafax.

"Este greu de imaginat un portret mai îngrijorător al unui președinte caracterizat drept paranoic, agresiv și otrăvit de putere. Cu toate acestea, Bob Woodward reușește în «Frica» să surprindă întreg spectrul elementelor care alcătuiesc profilul președinției lui Donald Trump, dezvăluind secvențe și detalii neștiute despre nenumărate situații de criză cu care Casa Albă s-a confruntat din pricina unui președinte impulsiv, nestatornic și profund incapabil să se ridice la nivelul cerințelor funcției sale. Au existat și alte relatări pe marginea acestei teme, dar nici una la fel de revelatoare sau de convingătoare ca aceasta", scriu editorii.

Volumul "Frica" desenează tabloul complet al Casei Albe sub conducerea lui Donald Trump, bazându-se pe interviuri cu unii dintre cei mai apropiați sfătuitori ai președintelui, pe amintiri ale martorilor oculari, adesea completate cu date și transcrieri de conversații.

Bob Woodward este redactor la The Washington Post, unde lucrează de 47 de ani. Este unul dintre cei care au contribuit la realizarea investigațiilor care au condus în cele din urmă la demisia președintelui Richard Nixon. Este autor sau coautor a 18 cărți, dintre care 12 bestselleruri, și a fost recompensat cu două premii Pulitzer.

Tot de Bob Woodward va apărea la Editura Litera, în luna aprilie, "The Last of the President's Men", o relatare jurnalistică de excepție despre secretele, obsesiile și decepțiile celui de-al 37-lea președinte al SUA, Richard Nixon.