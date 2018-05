Voucherele oferite de PMB pentru achiziţionarea de biciclete, vândute din nou pe OLX. Beneficiarii lor se oferă să meargă personal cu posibilul cumpărător

Voucherele în valoare de 500 de lei oferite de Primăria Capitalei pentru achiziţionarea de biciclete, trotinete şi dispozitive Segway şi Ninebot au fost din nou scoase la vânzare pe OLX, la preţuri între 350 şi 400 de lei. Unii dintre beneficiari se oferă să meargă personal la magazin cu posibilul cumpărător pentru a lua bicicleta, după ce municipalitatea a anunţat joi că acest lucru nu este împotriva regulamentului, fiind similar cu revânzarea bicicletei după achiziţie. Unul dintre cei care au postat anunţuri pe site oferă chiar şi consultanţă pentru a alege cea mai bună bicicletă, iar altul vinde chiar două vouchere cu câte 400 de lei.

"Voucher bicicletă, trotinetă (numai electrică), Segway, Ninebot etc. Din păcate, eu imi luasem deja. Am două vouchere, dacă cineva e interesat, sunt dispus să vă însoţesc la magazin pentru achiziţie. Preţul este pe bucată. Acord şi consultanţă pentru tipul de bicicletă potrivit pentru dumneavoastră, de unde să luaţi, ce să luaţi, ce mărimi, ce merită şi ce nu merită", sună anunţul unui bucureştean din Sectorul 6.

Contactat de News.ro, un alt beneficiar al voucherului, din Sectorul 2 de această dată, spune că l-a vândut cu 350 de lei la o zi după publicarea anunţului, care era încă pe site la momentul contactării. La scurt timp după încheierea apelului, acesta a fost şters de pe OLX.

"L-am vândut alaltăieri. Mă rog, nu l-am vândut pe el fizic, dacă stai să te gândeşti. Am fost cu cumpărătorul, era o doamnă care voia bicicletă pentru băiatul ei de 12 ani, parcă. Am fost, am văzut, am şi sfătuit-o ce să cumpere, a luat bicicleta şi mi-a dat banii. Mi-a dat mie 350 de lei cât am cerut pe voucher - voiam 400, dar am lăsat de la mine - şi a achitat diferenţa peste 500, cât valorează voucherul, la magazin", explică el.

Alte două anunţuri publicate pe Olx prezintă scurt, în descriere, voucherul. Beneficiarii lor cer 380 şi, respectiv, 400 de lei. O a treia persoană precizează că va însoţi cumpărătorul la magazin şi prezintă chiar şi comunicatul de presă al PMB de joi.

Primăria Capitalei a transmis joi că prin regulamentul programului „Biciclişti în Bucureşti” au fost luate măsuri pentru a preveni vânzarea voucherelor pentru biciclete, respectiv au fost tipărite pe ele datele personale ale beneficiarului – numele, prenumele, CNP-ul şi a fost menţionat explicit pe ele că nu sunt transmisibile.

Cu toate acestea, municipalitatea precizează că beneficiarul voucherului îl poate însoţi pe eventualul cumpărător la magazin pentru ca voucherul să fie folosit de titular, fiindcă acest lucru este similar cu revânzarea bibicletei şi nu contravine regulamentului, având în vedere că oricum bicicletea va ajunge la un bucureştean care vrea să o folosească.

Proiectul "Biciclişti în Bucureşti” a fost aprobat în şedinţa CGMB din 30 iunie, iar prin acesta au fost acordate 5.000 de vouchere în valoare de 500 de lei cetăţenilor cu vârsta de peste 18 ani şi cu reşedinţa sau domiciliul în Bucureşti care vor să îşi cumpere o bicicletă, simplă sau electrică, trotinetă sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot.

Înscrierile pentru proiect au început în 24 iulie, când au fost depuse aproape 3.000 de solicitări. Înscrierile au fost suspendate, însă, a doua zi, pentru că au fost procesate într-un timp foarte scurt zeci de mii de cereri. Primăria Capitalei a anunţat atunci că suspendarea va fi valabilă până când vor fi verificate toate cererile şi vor fi eliminate cele care nu corespund regulamentului programului "Biciclişti în Bucureşti", existând posibilitatea suplimentării numărului de vouchere. Primăria mai menţiona că programul va fi reluat şi în anul următor, iar toţi solicitanţii care au depus cereri în acest an şi nu vor primi vouchere vor rămâne în baza de date a Programului pentru ediţia din 2018.



Proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de vouchere cu încă 25.000 prin care bucureştenii să îşi cumpere biciclete sau dispozitive Segway sau Ninebot a fost aprobat în luna septembrie a anului trecut, într-o şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), după ce în şedinţa din 30 august proiectul fusese respins.

Unele vouchere date de Primăria Capitalei au fost scoase şi în acea perioadă la vânzare de beneficiarii lor pe OLX. Vânzătorii cereau pe ele între 350 şi 400 de lei. OLX a anunţat, ulterior, că a decis să dezactiveze anunţurile de vânzare a voucherelor.