UPDATE Wall Street Journal comentează despre Doctrina Trump și maniera de a se raporta Vladimir Putin la liderul american

UPDATE

Reputaţia preşedintelui SUA, Donald Trump, pare să se fi erodat după turneul efectuat în Europa, comentează Wall Street Journal, observând că liderul american în general promovează o doctrină în care se plasează pe primul loc, dar a manifestat slăbiciune la întâlnirea cu omologul rus Vladimir Putin, informează Mediafax.

"Donald Trump a plecat în turneul din Europa acum o săptămână cu reputaţia consolidată după numirea unui judecător la Curtea Supremă de Justiţie. A revenit luni în SUA cu reputaţia erodată după o săptămână tumultoasă în care a alimentat ceea ce se poate numi Doctrina «Trump pe primul loc». Donald Trump a mărşăluit prin Europa mai mult cu aroganţă decât cu strategie. Diplomaţia sa este de tip personal, axată pe instinct şi impuls, tratându-i pe ceilalţi lideri în primul rând în funcţie de cât de mult îl laudă pe Donald Trump. Spune ce îi trece prin minte şi şochează, dar ulterior neagă şi apar contestări. Critică instituţii şi politici pentru a fi în atenţia presei, dar apoi revendică victorii indiferent de rezultat", observă publicaţia The Wall Street Journal într-un editorial intitulat "Doctrina «Trump pe primul loc» / Vladimir Putin respectă puterea, dar Donald Trump a manifestat slăbiciune".

"Lumea nu a mai văzut un preşedinte american de acest gen în perioada modernă, şi, ca de fiecare dată, în Lumea Trump toţi ceilalţi vor trebui să se adapteze", subliniază WSJ, prezentând o serie de evaluări "realiste", între "criticii care anticipează sfârşitul ordinii globale" şi cei care "văd doar un geniu".

Reuniunea NATO

Rezultatul pare mai bun decât se temeau mulţi. Donald Trump a intimidat aliaţii la nivel discursiv şi a insultat Germania afirmând că este "total sub controlul" Rusiei. "Dar acuzaţiile sale referitoare la bugetele militare inadecvate şi la gazoductul rus au avantajul de a fi adevărate, aşa cum au admis cei mai mulţi lideri politici", notează WSJ, observând că declaraţia comună a summitului îmbunătăţeşte capabilităţile NATO de a descuraja şi a opune rezistenţă Rusiei. "Solicitarea de ultim moment a lui Donald Trump în sensul creşterii bugetelor militare la nivelul de 4% din PIB-ul statelor membre a fost bizară, dar are dreptate că mai multe ţări vor atinge nivelul de 2%. Unul dintre riscuri este ca abordarea lui Donald Trump de a critica frecvent NATO să submineze susţinerea publică pentru Alianţa Nord-Atlantică în SUA şi, mai grav, să submineze capacitatea de disuasiune în relaţia cu Rusia. Dacă preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, concluzionează că Donald Trump nu este dispus să protejeze ţările baltice, ar putea anexa o altă regiune, cum a procedat cu Crimeea", atrage atenţia WSJ.

Relaţia cu Marea Britanie

"Donald Trump a transformat o vizită amicală în fiasco prin criticarea strategiei premierului Theresa May în negocierile pe tema Brexit într-un interviu acordat ziarului The Sun. A retractat a doua zi, numind propriile sale comentarii înregistrate «ştire falsă» şi afirmând că Theresa May este graţioasă. Dar Donald Trump ar trebui să încurajeze un acord comercial post-Brexit între SUA şi Marea Britanie atât în interesul Statelor Unite dar şi pentru a ajuta naţiunea britanică să negocieze cele mai bune condiţii de ieşire din Uniunea Europeană", recomandă WSJ.

Uniunea Europeană

"Spre deosebire de NATO, Donald Trump pare să vrea subminarea comunităţii europene. A catalogat UE «adversar» al SUA în materie de relaţii comerciale, ceea ce va face şi mai puţin probabilă negocierea unui acord bilateral. (...) Statele Unite nu fac parte din UE, dar preşedinţii americani au considerat că alianţa este utilă pentru impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei ori Iranului, spre exemplu. Donald Trump alimentează resentimentele europenilor, iar efectele se vor vedea mai devreme sau mai târziu, când va avea nevoie de ajutorul Europei", explică Wall Street Journal.

Relaţia cu Rusia

"Detaliile conversaţiei private între Donald Trump şi Vladimir Putin vor apărea zilele următoare, dar conferinţa de presă de la Helsinki a fost un moment penibil atât la nivel personal, cât şi naţional. Pe scenă cu un dictator ale cărui ingerinţe electorale au afectat atât de mult mandatul său de preşedinte, Donald Trump nu a putut spune măcar să are încredere în propriii specialişti ai serviciilor secrete, precum Dan Coats, şi nu în liderul autoritarist rus", constată WSJ.

Donald Trump şi-a atras critici dure pentru că a sugerat că are încredere mai mare în Vladimir Putin decât în evaluările serviciilor secrete americane privind ingerinţele electorale ruse. "Am încredere în ambele părţi. Am încredere în oamenii mei din serviciile de informaţii, dar vă pot spune că preşedintele Putin a fost extrem de puternic în negarea acuzaţiilor", a spus Donald Trump după întâlnirea cu liderul de la Kremlin. Rusia este responsabilă de "tentative intense, în curs" pentru subminarea democraţiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informaţii americane.

"Negările mincinoşilor sunt puternice", subliniază WSJ. Explicaţia plauzibilă este că Donald Trump nu poate depăşi furia asociată acuzaţiilor criticilor săi că victoria sa electorală se datorează interferenţelor ruse. "Dar, într-un moment rar al mandatului de preşedinte, Donald Trump a manifestat slăbiciune. Se afla pe o scenă în care îl implora pe Vladimir Putin pentru relaţii mai bune, în timp ce liderul rus a rămas de fapt rece. Prin abordarea flexibilă faţă de Vladimir Putin, Donald Trump va descoperi, în mod paradoxal, că este mai greu să ajungă la acorduri cu liderul rus", concluzionează publicaţia The Wall Street Journal.

