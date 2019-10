Walter Zenga: 'Steaua Roşie a rămas în inima mea, una dintre cele mai frumoase experiențe'

Walter Zenga nu a reușit să își mai găsească echipă după ce a încheiat colaborarea cu gruparea din Italia, Venezia, în martie 2019. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani a declarat în repetate rânduri că ar vrea să revină pe banca FCSB-lui, dar nu a fost chemat de patronul vicecampioanei, anunță MEDIAFAX.

Walter Zenga a pregătit-o pe gruparea lui Gigi Becali în iulie 2004 - mai 2005. Acesta a fost demis de la FCSB și a ajuns la Steaua Roșie Belgrad, acolo unde a stat un an. Antrenorul italian a plecat de la sârbi pentru a merge la Gaziantepspor, club care i-a făcut o ofertă consistentă. A fost însă demis după doar câteva luni, iar Zenga a mărturisit că încă regretă plecarea de acolo.

"Steaua Roşie a rămas în inima mea şi a fost una dintre cele mai frumoase experienţe din viaţa mea. Am fost primul antrenor străin din istoria clubului. Am făcut o treabă excelentă [...] Am făcut o mare greşeală şi încă am regrete. M-am dus după bani. Aveam două opţiuni, din Qatar şi din Emiratele Arabe, dar m-am dus în Turcia. A trebuit să stau cel puţin încă un an fără să mă gândesc la bani, ci doar la cariera mea. Dar nu mai pot schimba nimic, asta este", a declarat Walter Zenga pentru nezavisne.com.