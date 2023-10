Zeci de persoane au stat la coadă pentru a prelungi contractele pentru locurile de parcare, la Focşani

Zeci de persoane au stat la coadă în ultimele zile la Serviciul Parcări din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) al primăriei Focşani după ce reprezentanţii instituţiei au anunţat că cetăţenii îşi mai pot exprima dreptul de preemţiune pentru contractele de parcare în curs până marţi, potrivit Agerpres.

Situaţia, spus reprezentanţii instituţiei, se repetă an de an, astfel că s-a luat decizia notificării celor care deţineau contracte pentru închirierea spaţiilor de parcare prin SMS. Ar fi fost nevoie de această măsură deoarece, cu câteva zile înainte de expirarea termenului peste jumătate dintre cei care deţineau locuri de parcare nu şi-au exprimat dreptul de preemţiune.

"Este o situaţie care se repetă an de an. Contractul de închiriere a unui loc de parcare conferă nişte drepturi şi nişte obligaţii chiriaşului. Unul dintre drepturi este acela de preemţiune, exprimarea acordului pentru continuarea relaţiei contractuale. În contractul de închiriere este prevăzută data de 31 octombrie a anului în curs, dată până la care se poate exprima acest drept de preemţiune. Dacă utilizatorul nu face acest lucru, Serviciul Parcări consideră că acel utilizator nu mai are nevoie de parcare, locul respectiv va deveni vacant şi va fi redistribuit prin atribuire directă sau prin licitaţie unui nou chiriaş. Încă din luna iunie, pe site-ul Direcţiei de Dezvoltare la Serviciul Parcări a fost pus un anunţ cu privire la această perioadă de prelungire a contractelor, anunţ care a fost mediatizat şi în presa locală, pe Facebook, pe pagina primăriei etc. Când am văzut că din numărul de aproximativ 9.000 de contracte nu au venit decât 4.000, în urma discuţiilor cu conducerea s-a ajuns la această măsură, de a trimite SMS-uri să informăm cetăţenii să vină să îşi prelungească locul de parcare. Situaţia din ultimele zile a fost generată de aceste SMS-uri", a declarat şeful Serviciului Parcări din cadrul DDSP Focşani, Nicuşor Statache.

La finalul săptămânii trecute, când anunţul a apărut în mediul online iar deţinătorii de contracte au fost informaţi prin SMS, la serviciul parcări s-au format cozi imense.

Zeci de persoane au stat la coadă de dimineaţă până seara târziu, programul de lucru cu publicul fiind prelungit inclusiv sâmbătă şi duminică, în timp ce depunerea cererilor online pe site-ul instituţiei nu a fost posibilă, pentru a da posibilitatea verificării noilor condiţii pentru închirierea spaţiilor de parcare.

"Sunt adeptul digitalizării şi artizanul site-ului care a funcţionat până când, spre finele anului 2022, începutul 2023, regulamentul de parcare în municipiul Focşani a suferit unele modificări. O modificare care a generat de fapt această stare face referire la condiţiile pentru obţinerea unui loc de parcare. Dacă până anul trecut puteai închiria un loc de parcare pe un autoturism cu un contract de comodat sau de închiriere, anul acesta este prevăzut în mod expres că trebuie să fii titularul autoturismului sau să faci dovada dreptului de folosire a unui autovehicul deţinut de o persoană juridică cu sediul în România. Mai mult de atât, dacă nu faci dovada cu buletinul că deţii domiciliul sau reşedinţă în proximitatea locului de parcare solicitat, nu ai acest drept. Ca să evităm situaţii neplăcute, în care unii ar fi încărcat documentele pe site şi ar fi considerat că au făcut un lucru care îi absolvă de orice fel de răspundere, fără probabil să se uite la un răspuns ulterior primit din partea Serviciul Parcări care să le comunice că nu mai întrunesc condiţiile necesare şi pentru că numărul celor care nu mai îndeplineau aceste condiţii era foarte mare, s-a luat decizia să îi chemăm pe toţi, să prezinte documentele în format letric, pentru a nu avea probleme ulterioare", a precizat Statache.

O altă problemă legată de prelungirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare a apărut în cazul celor care locuiesc pe străzi unde în prezent se fac reparaţii şi care nu au putut depune cererile pentru prelungirea contractelor.

"Pe bulevardele principale şi pe celelalte străzi pe care se lucrează sunt afectate de aceste lucrări circa 800 de locuri de parcare. Se caută soluţii în continuare pentru a găsi noi spaţii ce pot fi amenajate ca locuri de parcare. Orice modernizare aduce şi lucruri pozitive, ca de exemplu în cartierul Sud, unde modernizarea a două străzi a dus la creşterea locurilor de parcare cu aproape o sută. Locurile de parcare sunt foarte importante, dar sunt şi alte lucruri la fel de importante, precum căile de rulare pentru transportul în comun, căile de rulare pentru biciclete sau autoturisme", a fost de părere Nicuşor Statache.

În prezent, în municipiul Focşani sunt circa 11.000 de locuri de parcare, din care peste 1.000 sunt parcări cu plată, celelalte fiind parcări de reşedinţă, iar o parte din aceste parcări de reşedinţă sunt destinate persoanelor cu handicap.