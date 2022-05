Zelenski anunță oficial evacuările din Mariupol: Primul grup de 100 de civili se îndreaptă spre Zaporojia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o scurtă declarație duminică după-amiază, pentru a anunța că evacuarea oțelăriei Azovstal din Mariupol este în curs de desfășurare.

Președintele ucrainean a confirmat că primul grup de „aproximativ 100 de persoane" se îndreaptă „spre zona controlată".

Refugiații vor ajunge luni în Zaporojia, a adăugat Zelenski.

„Recunoscători echipei noastre! Acum ei, împreună cu ONU, lucrează la evacuarea altor civili de la centrală", a precizat Volodimir Zelenski.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.