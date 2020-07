10 angajaţi ai SJU din Târgoviște au fost confirmaţi cu noul coronavirus de la începutul pandemiei

Zece dintre cadrele medicale care lucrează în Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, unitate care asigură asistenţa de specialitate pentru bolnavii de coronavirus din judeţul Dâmboviţa, au fost infectate cu SARS-Cov-2 de la începutul pandemiei şi până în prezent, conducerea unităţii sanitare susţinând că aceştia au contractat virusul nu la locul de muncă, ci ”ca urmare a altor împrejurări sociale”.

Într-un comunicat dat publicităţii miercuri, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte respinge categoric acuzaţiile aduse la adresa spitalului pe plan local, acuzaţii care ar ”minimaliza eforturile” depuse de această unitate sanitară în gestionarea cazurilor de COVID-19, potrivit news.ro.

În acest context, conducerea unităţii medicale face publică informaţia conform cărora zece salariaşi ai spitalului au fost infectaţi cu SARS-COv-2 de la debutul pandemiei, însă nu din cauza modului în care au fost gestionate cazurile de îmbolnăvire şi în care au fost realizate circuitele în spital.

”Datorită atenţiei sporite pe care am acordat-o personalului medical şi a echipamentelor de protecţie asigurate, nu am avut infectare în masă cu COVID-19 în spital, ci doar câteva cazuri izolate, cele mai multe contactând boala în comunitate. Din 2.100 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, doar 10 salariaţi s-au infectat şi, aşa cum am spus, cei mai mulţi au contactat COVID-19 ca urmare a altor împrejurări sociale, nu la serviciu” precizează documentul citat.

Conducerea spitalului din Târgovişte anunţă de asemenea că în cursul acestei săptămâni unitatea sanitară demarează o a treia procedură de achiziţionare a unui aparat de testare de tip real time PCR, după ce două proceduri anterioare s-au soldat cu eşec.

”Am demarat procedurile de achiziţie chiar din luna martie, când a fost instituită starea de urgenţă, fiindcă ne-am dorit ca aparatul Real Time PCR, automat, în sistem închis, solicitat de specialiştii noştri, să ajungă la Târgovişte în cel mai scurt timp. Nu este vina noastră că au apărut blocaje birocratice, unele impuse de legislaţia altor ţări tocmai din cauza pandemiei de COVID-19, şi astfel să fim obligaţi să reziliem contractul de furnizare încheiat în luna mai, după o a doua procedură de achiziţie, în care se stipula că livrarea se va realiza în cel mult 14 zile. Săptămâna aceasta, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte demarează o a treia procedură de achiziţie pentru aparatul Real Time PCR. Caietul de sarcini este elaborat astfel încât să permită o participare mai largă a furnizorilor de echipamente, fără a face însă rabat de la condiţia ca timpul de livrare să fie cât mai scurt”, menţionează documentul citat.

În prezent, testele pentru COVID-19 se realizează la Spitalul Judeţean din Târgovişte cu un aparat Real Time PCR cumpărat luna trecută. Dâmboviţa este unul dintre judeţele care în ultima perioadă s-a confruntat cu o creştere semnificativă a numărului de infectări cu SARS-Cov-2, iar în condiţiile în care Spitalul Judeţean, cea mai mare unitate sanitară din judeţ, nu mai face faţă, spitalul din Găeşti a fost desemnat spital suport pentru cazurile de COVID-19, acesta primind bolnavi asimptomatici sau cu simptome uşoare.