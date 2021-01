100 de familii din 7 localități au fost ajutate de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului

100 de familii din cele 7 localități au primit sprijin de la voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului (CMN).

În ultima zi a anului, voluntarii au mers în 5 localități, Belciug, Matița, Zănoaga și Cornurile de Jos, Județul Prahova, și în Grădiștea din județul Ilfov, potrivit basilica.ro.

Iar în prima zi a noului an voluntarii au vizitat alte 2 localități, Tamaș și Moara Vlăsiei din județul Ilfov.

Părintele Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea a subliniat că pandemia a avut și o parte bună.

„Ne-a forțat să ne arătăm solidaritatea unul față de altul. Am petrecut mai mult timp cu familia, dar am avut și ocazia să facem mai multe fapte bune”.

Părintele Cornel Enache de la Parohia Moara Săracă din localitatea Moara Vlăsiei a făcut precizarea că darurile oferite de voluntari au impact pozitiv asupra comunității.

„Prin aceste daruri pe care voluntarii le împart, enoriașii văd că biserica are grijă in permanență atât de sănătatea lor sufletească, cât și de cea materială”.

La rândul său, Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a mărturisit că el și colegii lui au împlinit 10 ani de fapte bune.

„În anul care tocmai s-a încheiat, toți voluntarii au făcut un efort considerabil de a transforma acest necaz, acestă supărare pricinuită de pandemie într-o bucurie și într-o comuniune”.

„Iată ca am intrat în 2021, un an care înseamnă foarte mult pentru noi, deoarece împlinim 10 ani de activitate, de voluntariat și de fapte bune. Și, ca să punem început bun, prima zi din 2021 am dedicat-o tot voluntariatului”.

Până în prezent, în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” au fost oferite daruri în valoare de 370.000 lei.