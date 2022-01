2021 a fost un an record pentru Bentley. Constructorul britanic de automobile de lux a vândut cu 31% mai mult

Constructorul britanic de automobile de lux Bentley a avut un an 2021 record, în condiţiile în care vânzările globale au crescut cu 31% pe fondul cererii solide pentru automobilele de lux, a anunţat marţi divizia grupului german Volkswagen AG, transmite Reuters.

Bentley a precizat că anul trecut a vândut un număr record de 14.659 de automobile la nivel global, în creştere cu o treime faţă de precedentul record de 11.206 unităţi stabilit în 2020, în pofida carantinelor introduse pe fondul pandemiei de coronavirus.Vânzările de automobile de lux marca Bentley au crescut în special pe o serie de pieţe importante, precum cele din China şi SUA, unde restricţiile de călătorie au făcut ca persoanele înstărite să dispună de venituri mai mari. Constructorul auto britanic a precizat că anul trecut vânzările sale au crescut cu 39% în cele două Americi şi cu 40% în China, astfel că împreună cele două pieţe au fost responsabile pentru aproape 60% din vânzările Bentley."2021 a fost un nou an lipsit de predictibilitate, chiar dacă sunt încântat să confirm că am depăşit obstacole semnificative şi am reuşit să înregistrăm vânzări record", a declarat directorul general de la Bentley, Adrian Hallmark.SUV-ul de lux Bentayga, un automobil cu un preţ de pornire de 150.000 de lire sterline (203.000 de dolari), a rămas cel mai bine vândut model al firmei Bentley iar vânzările au fost stimulate de o noua versiune de tip hybrid.Constructorul britanic de automobile de lux Bentley, o divizie a grupului german Volkswagen AG, s-a angajat să facă trecerea completă la automobile electrice până în 2030.