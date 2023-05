A descins la poliție! Rămas și fără permis, Negoiță a explodat: Oameni răi, ticăloşi, au pus soluţie la rădăcina copacilor în sector

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă a declarat miercuri, într-un live pe Facebook, că ”oameni răi, ticăloşi, au pus soluţie la rădăcina copacilor în sector”, pe strada Nicolae Teclu. El a anunţat căa luat mostre să le ducă la laborator şi a făcut plângeri la Poliţie. Suspectăm că mâini criminale vor să distrugă munca noastră, a mai spus edilul de la sectorul 3. Tot astăzi, Negoiță a rămas și fără permis.

”Din nefericire nu avem numai veşti bune. Iată că se întâmplă, doar ce am încheiat live-ul de la A2, când am primit un telefon că aici, pe Nicolae Teclu, unde am plantat acest aliniament de copaci, uitaţi ce frumoşi sunt, cineva, un om rău sau mai mulţi oameni răi, ticăloşi, au pus soluţie la rădăcina copacilor”, a spus primarul Sectorului 3, precizând că.a luat mostră să ducă la laborator.

”Pe tot Nicolae Teclu au pus o soluţie, nu ne dăm seama ce soluţie este dar am luat mostre să le ducem la laborator, am făcut plângeri la Poliţie. (..) Suspectăm că mâini criminale n-au altă treabă decât să distrugă munca noastră, să facă rău copacilor”, a mai spus primarul Sectorului 3, adăugând că a văzut în oraş foarte mulţi copaci mari, sănătoşi care în primăvară au murit, iar specialiştii le spun că este în neregulă.

Primarul Robert Negoiţă a mai afirmat că speră să îi prindă pe cei care au pus aceste substanţe şi i-a acuzat pe crime.

”E o crimă, pentru că este o plantă, este vie, noi suntem dependenţi de ea, avem nevoie de oxigen. Cât de multă răutate să fie pe lumea asta să ajungi să faci aşa ceva? Este un moment de mare tristeţe pentru mine şi cred că pentru noi toţi. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de oameni ticăloşi. Sper din suflet să îi prindem cât mai repede şi să îşi primească răsplata”, a mai spus Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a anunţat în weekend ”o surpriză” prin plantarea de palmieri în zona Pieţei Unirii, unde se fac lucrări de amenajare a spaţiului verde. Primăria Capitalei a transmis că palmierii au fost plantaţi ilegal şi a trimis muncitorii să scoată copacii.