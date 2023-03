A fost întocmit topul celor mai buni antrenori de fotbal din istorie. Sir Alex Ferguson conduce detașat în clsament

Federația Internațională de Istoria și statistica Fotbalului a dat luni publicității topul celor mai buni antrenori alcătuită la performanțele realizate în perioada 1996-2022. Clasamentul reunește topul celor mai buni antrenori la nivel de club cu cel al celor mai buni la nivel de echipe naționale.

Sir Alex Ferguson este liderul suveran al clasamentului IFFHS All Time World's Best Coach's Ranking în perioada de 27 de ani (1996-2022). Ferguson a antrenat timp de 39 de ani, din 1974 până în 2013, mai exact 2 153 de meciuri pe bancă. 26 de ani ca manager al lui Manchester United l-au făcut să devină cel mai de succes antrenor din Istorie, notează Mediafax.

Cu 257 de puncte, el conduce în clasament în fața portughezului José Mourinho (242) și a lui Josep Guardiola. Diego Simeone (locul 8) este primul non-european din Top 10 și, de asemenea, liderul marii școli de antrenori din Argentina, cu 9 antrenori argentinieni în Top 50! După Argentina, Spania și Italia, are câte 7 fiecare, Germania cu 6, Brazilia și Franța cu 5,fiind cele mai reprezentate țări în Top 50.

Top 50 este compus din 34 de antrenori din UEFA, 15 din CONMEBOL și 1 din CONCACAF. 25 dintre ei sunt încă activi. Din Top 10, José Mourinho, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti și Diego Simeone sunt antrenori capabili să preia conducerea clasamentului în următorii ani.

Antrenorii de club și selecționerii au fost puși pe aceeași listă



Rolurile unui antrenor de echipă națională și ale unui antrenor de club sunt foarte diferite, iar interesele lor sunt adesea contrare. Din acest motiv, IFFHS a realizat de la început voturile anuale separate la nivel mondial.

Experiența de 25 de ani a arătat că aceasta este cea mai potrivită abordare, spun cei de la IFFHS. Cu toate acestea, nu este neobișnuit ca cei mai buni antrenori de club să devină antrenori deechipe naționale. Și nu de puține ori un antrenor preia din nou funcția de antrenor de club după ce a fost antrenor de națională.

Prin urmare, IFFHS consideră că este logic ca, în scopul unui clasament mondial IFFHS all time, să se reunească cele două categorii de antrenori.

IFFHS susține că a conceput o metodă echitabilă pentru a stabili clasamentul celui mai bun antrenor mondial din toate timpurile. Federația a luat în considerare Top 20 din fiecare clasament anual al fiecărei categorii în cauză (Top 20 cel mai bun antrenor de națională și Top 20 cel mai bun antrenor de club) și a alocat puncte pentru fiecare loc. Astfel, primul clasat a primit 20 de puncte, al doilea clasat 19 puncte, al treilea clasat 18 puncte .... și 1 punct pentru locul al douăzecilea.

În cazul în care clasamentul anual a cuprins mai puțin de 20, nu se va acorda niciun punct pentru locurile neocupate . Adăugarea punctelor din anii individuali din fiecare categorie oferă un clasament IFFHS ALL TIME WORLD'S BEST COACH'S WORLD'S BEST COACH din 1996 până în 2022.

Top 50 cei mai buni antrenori din lume:

Locul Nume Țara Puncte

1. Sir Alex Ferguson Scoția 257

2. José Mourinho Portugalia 242

3. Josep Guardiola Spania 221

4. Arsène Wenger Franța 211

5. Joachim Löw Germania 200

6. Carlo Ancelotti Italia 189

7. Vicente del Bosque Spania 175

8. Diego Simeone Argentina 168

9. Marcelo Lippi Italia 156

10. Didier Deschamps Franța 164

11. Luiz Felipe Scolari Brazilia 151

12. Guus Hiddink Olanda 145

13. Marcelo Bielsa Argentina 145

14. Otmar Hitzfeld Germania 134

15. Jürgen Klopp Germania 127

16. Sven-Göran Eriksson Suedia 126

17. Fabio Capello Italia 120

18. Adenor Bachi "Tite" Brazilia 120

19. Franklin Rijkaard Olanda 104

20. José Pekerman Argentina 104

21. Unai Emery Spania 101

22. Rafael Benitez Spania 97

23. Roberto Mancini Italia 95

24. Louis van Gaal Olanda 94

25. Oscar Tabarez Uruguay 90

26. Massimiliano Allegri Italia 77

27. Karel Brückner Cehia 76

28. Carlos Bianchi Argentina 75

29. Giovanni Trapattoni Italia 75

30. Fernando Santos Portugalia 74

31. Roberto Martinez Spania 70

32. Carlos Alberto Parreira Brazilia 65

33. Hector Cuper Argentina 63

34. Otto Rehhagel Germania 63

35. Carlos Veri "Dunga" Brazilia 62

36. Josef Heynckes Germania 61

37. Alejandro Sabella Argentina 61

38. Zinedine Zidane Franța 59

39. Mauricio Pochettino Argentina 56

40. Marcelo Gallardo Argentina 56

41. Roger Lemerre Franța 56

42. Ramon Diaz Argentina 55

43. José Camacho Spania 54

44. Antonio Conte Italia 53

45. Luis Enrique Spania 53

46. Gerard Houllier Franța 50

47. Wanderley Luxemburgo Brazilia 50

48. Bruce Arena SUA 49

49 Dirk Advocaat Olanda 49

50. Felix Magath Germania 48