A început noul an universitar la Academia de Studii Economice

Studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, dintre care aproape 10.000 de "boboci", au început luni noul an universitar 2022 - 2023.

Prezent la festivitatea de deschidere, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că, având în vedere numărul mare de elevi care doresc să studieze la ASE, s-a decis suplimentarea locurilor la licenţă şi master.

"Ministerul Educaţiei, înţelegând atractivitatea ASE, suplimentează din puţinele locuri rămase cu 100 locuri la licenţă şi 50 de locuri la master, pe baza solicitării dumneavoastră. Cu această ocazie, 100 de studenţi vor putea să treacă la buget dintre cei de la licenţă şi 50 de studenţi boboci vor putea să treacă la buget din cei de la master", a explicat Cîmpeanu, informează Agerpres.

El a evidenţiat că trebuie realizat un "echilibru înţelept" între prezenţa fizică la cursuri şi utilizarea tehnologiei digitale.

"Puteţi fi mândri de universitatea în care aţi fost admişi, dragi studenţi de anul I. Vă rog să vă respectaţi profesorii, să vă respectaţi şcoala, această şcoală în care tradiţia se îmbină cu modernitatea", a transmis ministrul.

Rectorul ASE, Nicolae Istudor, a informat că toate activităţile didactice pentru programele de masterat şi licenţă vor fi organizate în sistem fizic.

"Este o mare bucurie pentru mine să deschidem un sistem clasic universitar şi să vă anunţ că vom organiza în sistem fizic toate activităţile didactice pentru programele de licenţă şi masterat", a afirmat Istudor.

Potrivit acestuia, peste 11.500 de absolvenţi de liceu au optat pentru admiterea la studiile universitare de licenţă ale ASE, proces în urma căruia au fost admişi 6.989, ceea ce înseamnă circa 7% dintre absolvenţii de liceu din acest an.

De asemenea, au fost admişi circa 2.750 de studenţi la programele de masterat şi 184 studenţi doctoranzi.

"Primim astăzi cu bucurie şi emoţie în familia Academiei de Studii Economice circa 10.000 de boboci care au ajuns să fie studenţi la programele noastre universitare de licenţă, masterat şi doctorat", a evidenţiat rectorul.

"Economiştii, de regulă, ar trebui să fie oameni raţionali, chiar dacă uneori par desprinşi de emoţia timpului, pentru că raţiunea, de fapt, te duce la soluţii care pot rezolva situaţiile cu care te confrunţi tu ca persoană, societatea sau chiar economia naţională. (...) Cel mai bun mod de a învăţa este dincolo de ceea ce scrie în carte, este raportarea la realităţi şi explicarea realităţilor cu care ne confruntăm. (...) Nu pot decât să vă încurajez să aveţi principiile unui economist. Un economist nu este o matrice. Un economist are curaj, are viziune, îşi cultivă sau trebuie cultivat modul de gândire outside the box. Şi mai are câteva elemente de caracter care pun într-o zonă de confort, dacă vreţi, social. Are perseverenţă, consecvenţă şi are deschidere. (...) Economia este o ştiinţă dinamică care se dezvoltă prin fiecare dintre noi, prin fiecare dintre voi", a afirmat, la rândul său, ministrul de Finanţe, Adrian Câciu.

Tinerii care au avut cele mai mari medii de admitere la fiecare dintre facultăţile ASE au primit diplome de merit pentru performanţa lor, iar directorii liceelor absolvite diplome de excelenţă. Au fost premiaţi şi directorii primelor 20 de colegii/licee care au dat cel mai mare număr de studenţi la ASE.