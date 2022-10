A murit conducătorul celebrului corp de elită 'Ghost of Kiev': au făcut prăpăd în rândul trupelor rusești

Colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei Mihail Matyushenko, cel care a condus grupul ”Ghost of Kiev” (fantomele Kievului), a murit într-o bătălie care a avut loc la Marea Neagră.

Încă din luna iunie forțele ucrainene nu mai știau nimic depre colonel, dar cadavrul a fost găsit abia de curând, a declarat primarul municipiului Bucha Anatoliy Fedoruk.

Pe 3 octombrie, el va fi înmormântat în orașul natal, informează Nexta.

Piloții din grupul ”Ghost of Kiev” au devenit celebri în timpul războiului pentru loviturile lor extrem de precise, în special în perioada în care rușii au încercat să ocupe Kievul.

Colonel of the Armed Forces of Ukraine Mikhail Matyushenko, who led "ghosts of Kyiv" group, died in battle over the Black Sea.



It happened back in June, but the body was found only recently, said mayor of Bucha Anatoliy Fedoruk.



On 3 October, he will be buried in his hometown. pic.twitter.com/dhqHWx7VfH