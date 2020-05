Achiziţiile de autoturisme 'verzi' au cunosct o creştere importantă în primul trimestru, în România. Cota de piaţă a urcat la 5,7%

Achiziţiile de autoturisme "verzi" (electrice & hibride) în Europa au cunoscut o creştere importantă în primul trimestru din 2020, deşi evoluţia generală a pieţei auto a fost una negativă, în România acestea ajungând la o cotă de piaţă de 5,7%, faţă de doar 4,1% cât a fost în perioada similară din 2019, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), care citează cele mai recente analize date publicităţii, pe acest subiect.

"Recente analize disponibile public ne arată faptul că în contextul pandemiei COVID-19 achiziţiile de autoturisme 'verzi' (electrice & hibride) în Europa (dar şi în România) au cunoscut o creştere importantă în primul trimestru din 2020, deşi evoluţia generală a pieţei auto a fost una negativă (-26,3% pe ansamblul UE+EFTA+UK, cu -22,2% în România). Astfel, conform studiului JATO sau a celui PwC publicate recent, autoturismele electrice au înregistrat în Europa creşteri consistente atât în luna martie, cât şi pe ansamblul primului trimestru, Europa fiind în trimestrul I din 2020 lider global pe piaţa autoturismelor 'verzi' (PwC). În acest context, autoturismele electrice au înregistrat în luna martie 2020 o creştere a înmatriculărilor cu 15%, ceea ce corespunde unei cote de piaţă de 17,4%, respectiv +10,1% comparativ cu luna martie a anului trecut (JATO)", se arată într-un comunicat al APIA, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Ciolacu a răbufnit! ‘Proiectul de lege cu Ținutul Secuiesc e scos la iveală când e nevoie de scandal’

Şi în România, spune APIA, evoluţia din primul trimestru 2020 a autoturismelor "verzi" este una pozitivă, acestea ajungând la o cotă de piaţă de 5,7%, faţă de doar 4,1%, cât aveau în anul anterior, atât ca o consecinţă a scăderii volumelor autoturismelor cu motoare termice (benzină, diesel), dar şi ca urmare a unui volum superior celui înregistrat anul trecut (1.575 în 2020, faţă de 1.469 în 2019).

"După cum se poate observa, în primele două luni autoturismele 'verzi' au înregistrat o evoluţie pozitivă, contrar celei înregistrate de cele cu motoare termice clasice, iar în luna martie, când impactul pandemiei COVID-19 a început să se resimtă, coroborat cu aşteptarea demarării Programului Rabla Plus, scăderile, deşi au fost importante (-26,3% la EV şi -15,6% la HEV) au fost mai mici decât cele înregistrate de cele cu motoare clasice (-35% benzină şi -29,8% diesel). Este însă de aşteptat ca în lunile următoare, după demararea efectivă a Programului Rabla Plus (la sfârşitul lui martie), achiziţiile de autoturisme 'verzi' să revină la creşteri importante. Această estimare este rezultatul faptului că, în aceeaşi perioadă de timp de la începutul programului (nr. de zile), în acest an au fost deja realizate 372 rezervări pentru achiziţia de autoturisme BEV şi PHEV, cu 72,2% mai mult decât în 2019, când, în acelaşi interval, erau doar 215 rezervări", se menţionează în comunicat.

Citește și: Lovitură dată de Ludovic Orban! A numit un apropiat de al lui Donald Trump în funcția de consilier de stat

În plus, trebuie remarcat faptul că această creştere importantă a interesului pentru autoturismele electrice se produce în contextul pandemiei COVID-19 şi a dificultăţilor de derulare a activităţii cauzate de restrângerea activităţii în multe instituţii implicate în procesul de derulare a acestui program.

"Este de salutat în acest context, deschiderea manifestată atât de către MAI, cât şi de către Ministerul Mediului, care, înţelegând necesitatea de mobilitate a cetăţenilor şi angajaţilor în această perioadă, au asigurat, prin actele normative emise, continuarea programelor Rabla şi Rabla Plus şi menţinerea, totodată, în stare de funcţionare a operatorilor economici participanţi", mai spune APIA.