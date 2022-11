Activistul Marian Rădună și-a anunțat plecarea din echipa Geeks For Democracy: 'Nu voi intra în politică!'

Activistul civic Marian Rădună și-a anunțat plecarea din echipa Geeks For Democracy. El susține că are alte proiecte în viitorul apropiat și le-a mulțumit celor cu care a colaborat până acum.

„Au fost peste trei ani intenși în care am avut onoarea să cunosc și să colaborez cu foarte mulți oameni faini. Din August 2019 până în prezent am organizat câteva acțiuni alături de voluntari inimosi, voluntari cărora le mulțumesc. Ma gândesc la comemorarile Revolutiei, Colectiv, sau la 10 August.

In 2020 era an electoral și a venit Pandemia și așa am început Cumpărături la ușa ta, NU Arunca Măști și Mănuși pe JOS, 10 August l, #CallCenterDSP, FiecareVot, lanțul uman pentru Colectiv, comemorare eroi Revolutie și multe alte acțiuni individuale.

In 2021 am continuat cu ajutor în pandemie, comemorarile, am fost pe 25 Noiembrie când s-a votat guvernul USL, alături de Diana și Ligia in Parlament, am protestat in ziua de 1 DEC.. și multe alte acțiuni

In 2022 am fost încă din prima zi alături de oamenii din UA, eveniment de susținere, iluminare clădiri guvernamentale, la Siret am reușit sa stabilim o colaborare autorități - Ong-uri, am gândit un cod de culori si le-am oferit celor de la IGSU 8000 de veste sa avem un standard, am gândit pachete standard de alimente, am pregătit #CallCenterdeSolidaritate alătur de voluntarii G4D si alături de partenerii de la Impact Hub Bucharest, @ANYA, Globalworth, Banca Transilvania, Coca-Cola Romania si mulți alții. Am continuat cu poziții fata de plagiatorii din România

NU voi intra în politică.

Am în cap un proiect la care sper să primesc suportul si ajutorul pe care l-am primit și până acum!

Si le recomand celor care sunt in zona civică, sa nu uite esența..

La Gala Societatii Civile când am urcat pe scena cu bannerul Plagiat = Furt, din 7 persoane din zona civică întrebate, nimeni nu a vrut sa urce cu mine…

Vreau să le mulțumesc încă o dată TUTUROR VOLUNTARILOR pe care i-am cunoscut, oameni fără de care niciun proiect nu devine realitate.

Putem sa avem mii de idei, fără astfel de oameni, NU o să existe proiecte reușite.

Vă mulțumesc si ne vedem", a spus Marian Rădună, pe pagina sa de Facebook.