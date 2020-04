Actorii din serialul „Friends” le oferă fanilor ocazia de a juca într-un episod special. Propunerea este parte a unei iniţiative care are ca scop strângerea de fonduri în beneficiul celor afectaţi de pandemia de COVID-19.

Vedetele din serialul „Prietenii tăi/ Friends”, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry şi David Schwimmer, urmează să se reîntâlnească într-un nou episod special realizat pentru HBO Max, potrivit mediafax.ro.

Iniţial, episodul fusese anunţat pentru a marca lansarea platformei de streaming, programată pentru 27 mai. Însă proiectul a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Show-ul va fi totuşi realizat, iar şase fani vor avea ocazia să joace în el.

„The One Where You Meet the Entire Cast of ‘Friends” este cea mai recentă propunere dintr-o iniţiativă caritabilă lansată în SUA pentru a strânge fonduri în beneficiul unor organizaţii caritabile ce oferă alimente persoanelor vulnerabile afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19.

Iniţiativa se numeşte #AllInChallenge şi a fost lansată săptămâna trecută.

Staruri de cinema şi din lumea sportului oferă experienţe unice fanilor în interes caritabil şi provoacă alte vedete să facă acelaşi lucru, potrivit Reuters.

Astfel, Justin Bieber s-a oferit să susţină un concert privat, Magic Johnson a oferit o invitaţie la un meci al Los Angeles Lakers, Rob Lowe a scos la licitaţie o partidă de golf, iar Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro au oferit un rol în următorul lor film, thrillerul „Killers of the Flower Moon”, regizat de Martin Scorsese.

Până în prezent, s-a strâns suma de 114 milioane de dolari, iar organizatorii speră să colecteze 100 de milioane de dolari.