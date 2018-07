Actorul James Woods a fost abandonat de agentul său, liberal, din cauză că e conservator

James Woods, care a anunţat în toamna anului trecut că se retrage din actorie, spune că a fost abandonat de agentul său din cauza convingerilor sale politice de neclintit.

Actorul a făcut anunţul pe contul său de Twitter, unde a publicat un e-mail primit de la agentul lui, Ken Kaplan.

„Este 4 iulie şi mă simt patriot. Nu vreau să te mai reprezint. Vreau să spun că aş putea continua cu emfază, dar ştii ce aş spune”.

Alături de captura e-mail-ului primit, James Woods a scris: „Aşadar, acest e-mail de la agentul meu (un liberal), astăzi...”.

Actorul a revenit cu un mesaj în care a transmis: „Răspunsul meu: Dragă Ken, nu vreau, de fapt. Mă gândesc că, dacă te simţi patriot, ai aprecia libertatea de exprimare şi dreptul cuiva de a gândi ca individ. Oricum ar fi, vreau să îţi mulţumesc pentru toată munca şi devotamentul pe care mi le-ai arătat. Cu bine”.

Născut pe 18 aprilie 1947, James Woods, care a declarat în trecut că vederile sale politice conservatoare îi pun piedici în găsirea de roluri, este cunoscut pentru roluri din filme precum „Videodrome” (1983), „Once upon a Time in America” (1984), „Salvador” (1986, pentru care a primit o nominalizare la categoria „cel mai bun actor în rol principal” a premiilor Oscar), „Casino” (1995) şi „Ghosts of Mississippi” (1996).