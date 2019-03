Actrița Medeea Marinescu, dezvăluiri de ultim moment privind vizita-fulger a lui Florin Piersic la spital

Actorul Florin Piersic a ajuns la spital după o operație la un genunchi. "Ce știu este că a făcut un control de rutină, așa cum face periodic", a declarat actrița Medeea Marinescu pentru MEDIAFAX.

"Ce știu este că a făcut un control de rutină, așa cum face periodic. Chiar ieri am vorbit cu impresarul spectacolului «Străini în Noapte», care mi-a confirmat datele de spectacol, ba chiar a trebuit să găsim o zi în plus pentru Cluj, pentru că deja primul spectacol (în luna mai) este vândut. Nu am fi putut discuta aceste date dacă domnul Piersic ar fi avut probleme grave de sănătate. Avem confirmate datele de 22 aprilie la TNB (București), 6 mai la Buzău, 16 și 18 mai la Cluj-Napoca pentru «Străini în noapte». Vom ține aceste spectacole. Cel mai probabil, domnul Piersic face un control/tratament uzual de întreținere", a declarat partenera lui Florin Piersic de pe afișul montării "Străini în noapte", actrița Medeea Marinescu, luni, pentru MEDIAFAX.

Pe de altă parte, surse din anturajul actorului au declarat pentru corespondentul MEDIAFAX că Florin Piersic a fost operat recent la un genunchi, la un spital București, de medicul chirurg ortoped Vlad Predescu, din Viena, și este încă în spital, în perioada de recuperare.

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, și este considerat unul dintre cei mai mari actori ai României.

La doi ani după absolvire, Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti obţinând rolul titular în "Discipolul diavolului". Au urmat roluri în spectacole precum "Tragedia optimistă", "Oameni şi şoareci" și "Orfeu în Infern".

Debutul cinematografic s-a produs cu filmul "Ciulinii Bărăganului, din 1957, interpretând rolul lui Tănase. Şi-a evidenţiat talentul în ceea ce priveşte filmele istorice în "Neamul Şoimăreştilor" şi apoi a jucat în filmul care l-a făcut cunoscut "De-aş fi Harap Alb". Printre rolurile sale celebre din filme s-au numărat haiducul Anghel Şaptecai, haiducul Grigore Pintea şi Mărgelatu. A avut şi continuă să aibă o bogată activitate pe scenele teatrelor româneşti.

În 26 ianuarie 2011, Cinematograful Republica din Cluj-Napoca a fost redenumit "Florin Piersic". De-a lungul timpului, actorul clujean a primit titlul de cetăţean de onoare al mai multor oraşe: Cluj-Napoca, Bucureşti, Bacău, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, Galaţi.