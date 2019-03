Actriţa Rita Moreno va fi recompensată cu premiul Peabody pentru întreaga carieră în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 18 mai, la New York, anunţă The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Peabody Awards recompensează programe de televiziune şi de radio, podcast-uri şi alte produse media.

Starul din filmele "West Side Story" şi "One Day at a Time" va adăuga acest premiu listei sale de premii care include două trofee Emmy, un Grammy, un Oscar şi un Tony. Este una dintre cele 15 persoane care a câştigat râvnitul cvartet de premii EGOT.

Peabody Career Achievement Award este oferit anual peroanelor a căror activitate şi dedicare faţă de mediile electronice au lăsat o amprentă pozitivă în domeniu.

"Rita Moreno este un talent unic care nu doar a spart bariere, dar a cărei carieră continuă să prospere şi după şase decenii de la debutul în actorie", a declarat directorul executiv al Peabody, Jeffrey P. Jones. "Suntem încântaţi să celebrăm contribuţiile ei la industria de divertisment şi mass media, precum şi pasiunea ei pentru progeamele dedicate copiilor şi problemelor sociale importante".

Moreno a apărut în peste 40 de filme şi emisiuni de televiziune. Ea a jucat în "West Side Story" (1961), "The Ritz", "Age Isn't Everything", "I Like It Like That" şi "Slums of Beverly Hills".

Actriţa a apărut recent în rolul Lydiei din producţia Netflix "One Day at a Time" şi va juca în noua versiune a filmului "West Side Story", produs de Steven Spielberg.

Ceremonia premiilor Peabody onorează cele mai bune poveşti spune la televizor, radio sau pe platformele online şi oferă trofee la categorii care includ programe dedicate copiilor, documentare, ştiri de impact.