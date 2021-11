Adele a convins Spotify să elimine butonul shuffle, astfel ca piesele să fie redate în ordinea dorită de artist

Cântăreaţa engleză Adele a convins Spotify să elimine butonul shuffle ca opţiune implicită în paginile albumelor, astfel ca piesele să fie redate în ordinea dorită de artist.

Adele a scris pe Twitter: „Nu facem albume cu atâta grijă şi consideraţie în ceea ce priveşte lista pieselor fără un motiv. Arta noastră spune o poveste şi poveştile noastre ar trebui ascultate aşa cum am intenţionat. Mulţumesc, Spotify, pentru că ai ascultat”

Serviciul de streaming i-a răspuns: „Orice pentru tine”. Şi a eliminat opţiunea ca ascultătorii să amestece ordinea melodiilor pe paginile albumelor.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening ????♥️ https://t.co/XWlykhqxAy