Adina Vălean: Clujul este un centru de excelenţă pentru Uniunea Europeană

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat, joi, la Cluj, că municipiul Cluj-Napoca este un centru de excelenţă pentru Uniunea Europeană, în mai multe domenii.

"Mă bucur să mă aflu la Cluj la deschiderea acestor zile ale inovării. Clujul este mine şi pentru Uniunea Europeană în general, pentru alte ţări europene, pentru cetăţeni, un centru de excelenţă, este un hub universitar, este un hub de IT şi este, nu în ultimul rând, un nod de transport, un hub de transport, pe reţelele importante europene", a spus Adina Vălean, conform AGERPRES.Potrivit acesteia, Clujul este şi un centru important pentru transporturi."Clujul se află pe axa de transport est-vest, Dunăre-Rin, Clujul este un nod urban, el are nevoie de conectivitate în acest coridor, atât pentru autostradă, cât şi pentru cale ferată. Va face parte din linia de viteză rapidă, legătura cu viteză rapidă între capitalele europene; România se va conecta de Budapesta, de Sofia cu linii de mare viteză şi Clujul este un punct esenţial pe acest traseu. Noi lucrăm la nivelul Uniunii Europene, cei de la transporturi, la a finanţa şi a sprijini autorităţile naţionale şi regionale în implementarea proiectelor care să ne conducă la această reţea performantă şi în România. Am mai spus, am adus în România 12 miliarde de euro în ultimii ani, sunt foarte mulţi bani", a menţionat comisarul european.Adina Vălean a participat, joi, la deschiderea Cluj Innovation Days, eveniment cu tema "Inovaţii digitale pentru un viitor sustenabil şi sigur', iar în cursul zilei de vineri se va afla în judeţul Satu Mare, unde va vizita punctele de trecere a frontierei de la Tarna Mare, Halmeu şi Petea, alături de autorităţile din zonă.